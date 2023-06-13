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Отселённых жителей Шебекинского округа разделили на четыре категории

13 июня 2023, 07:46
Фото: 1MI
Шебекинцы поделились на тех, кто проживает в ПВР в области, за пределами региона, у родственников. Также есть те, кто не покинул свои дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина, отселённых из приграничных населённых пунктов региона можно разделить на четыре категории:

  • Лица, зарегистрированные и проживающие в ПВР области (6922 чел, из низ 1226 детей, в том числе из Шебекинского округа — 5 906 чел, из низ 1027 детей);
  • Лица, зарегистрированные и проживающие в ПВР за пределами области;
  • Лица, зарегистрированные и проживающие у родных, близких и знакомых;
  • Лица, не покинувшие территорию Шебекинского округа.
К этим категориям необходим различный подход. Если взять первую категорию, то можно сказать, что она в наибольшей степени в социальном плане уязвима — среди них люди пожилого возраста, дети, малоподвижные граждане. Эта категория в большей степени заслуживает внимания при всей важности внимания к другим категориям. Лица, которые проживают за пределами области, они сформированы из первой категории.
Александр Панин

Также Панин отметил, что значительно труднее работать с жителями из третьей категории, которые проживают у родственников и знакомых: «Необходимо совершенствовать дистанционные методы связи с этой категорией. Если взять первую группу, они находятся на местах в ПВР, с ними тесно работают все службы. Первая категория в лучшей степени управляема».

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#Алина Харина#Приграничье#Общество#Вынужденные переселенцы#Вынужденные переселенцы в белгородской области#Шебекинский горокруг#Александр панин
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