Отселённых жителей Шебекинского округа разделили на четыре категории

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
По словам уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина, отселённых из приграничных населённых пунктов региона можно разделить на четыре категории:
К этим категориям необходим различный подход. Если взять первую категорию, то можно сказать, что она в наибольшей степени в социальном плане уязвима — среди них люди пожилого возраста, дети, малоподвижные граждане. Эта категория в большей степени заслуживает внимания при всей важности внимания к другим категориям. Лица, которые проживают за пределами области, они сформированы из первой категории.
Александр Панин
Также Панин отметил, что значительно труднее работать с жителями из третьей категории, которые проживают у родственников и знакомых: «Необходимо совершенствовать дистанционные методы связи с этой категорией. Если взять первую группу, они находятся на местах в ПВР, с ними тесно работают все службы. Первая категория в лучшей степени управляема».