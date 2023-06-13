Отселённых жителей Шебекинского округа разделили на четыре категории

Также Панин отметил, что значительно труднее работать с жителями из третьей категории, которые проживают у родственников и знакомых: «Необходимо совершенствовать дистанционные методы связи с этой категорией. Если взять первую группу, они находятся на местах в ПВР, с ними тесно работают все службы. Первая категория в лучшей степени управляема».