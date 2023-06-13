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Отселённые из Белгородской области дети останутся в лагерях на вторую смену

13 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
Уведомить родителей и детей о продлении смен необходимо в ближайшее время, сообщил во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков озвучил просьбу — увеличить время нахождения шебекинских детей в лагерях ещё на одну смену.

Дети приехали на три недели: нужно, чтобы не получилось, что за два дня до окончания недели начались суетливые движения, которые принесут дискомфорт как органам местной власти, так и стресс для родителей и их детей.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что нужно подготовить письма соответствующего содержания с его подписью для глав субъектов, где находятся отселённые дети. Кроме того, отправляли подростков не только из Шебекино, но и из Валуек, Грайворона, Красной Яруги и так далее. Следовательно, уведомить нужно родителей из многих муниципалитетов.

Нужно известить родителей, что детей оставят на вторую смену. И те родители, которые скажут нет, - мы должны будем организовать вывоз их детей. У нас нет прав принимать решение за родителей. Но исходя из сложности ситуации мы будем рекомендовать остаться на вторую смену.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что должно быть письменное согласие родителей по данному вопросу. Доложить о проделанной работе Гладков попросил до конца недели.

Всего за пределами Белгородской области находятся 1609 детей в шести субъектах. Принимать их готовы также Тамбовская и Владимирские области.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Дети#Отселенные белгородцы#Детские лагеря
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