Отселённые из Белгородской области дети останутся в лагерях на вторую смену

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков озвучил просьбу — увеличить время нахождения шебекинских детей в лагерях ещё на одну смену.
Дети приехали на три недели: нужно, чтобы не получилось, что за два дня до окончания недели начались суетливые движения, которые принесут дискомфорт как органам местной власти, так и стресс для родителей и их детей.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что нужно подготовить письма соответствующего содержания с его подписью для глав субъектов, где находятся отселённые дети. Кроме того, отправляли подростков не только из Шебекино, но и из Валуек, Грайворона, Красной Яруги и так далее. Следовательно, уведомить нужно родителей из многих муниципалитетов.
Нужно известить родителей, что детей оставят на вторую смену. И те родители, которые скажут нет, - мы должны будем организовать вывоз их детей. У нас нет прав принимать решение за родителей. Но исходя из сложности ситуации мы будем рекомендовать остаться на вторую смену.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что должно быть письменное согласие родителей по данному вопросу. Доложить о проделанной работе Гладков попросил до конца недели.
Всего за пределами Белгородской области находятся 1609 детей в шести субъектах. Принимать их готовы также Тамбовская и Владимирские области.