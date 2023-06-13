Отселённые из Белгородской области дети останутся в лагерях на вторую смену

Гладков добавил, что нужно подготовить письма соответствующего содержания с его подписью для глав субъектов, где находятся отселённые дети. Кроме того, отправляли подростков не только из Шебекино, но и из Валуек, Грайворона, Красной Яруги и так далее. Следовательно, уведомить нужно родителей из многих муниципалитетов.