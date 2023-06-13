Новый светофор появился на оживлённом участке в центре Белгорода

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На пересечении Белгородского проспекта и малого проезда Богдана Хмельницкого установили светофор. Об изменениях для водителей и пешеходов предупредили в мэрии.
По информации ЦОДД, новый объект обеспечит бесконфликтный левый поворот на малый проезд с Белгородского проспекта и бесконфликтный выезд с малого проезда. Помимо этого, безопаснее должны стать левоповортные манёвры с Белгородского проспекта и улицы Котлозаводской.
Пока светофор будет работать в базовом режиме. По итогам мониторинга в его работу могут внести корректировки.
Отметим, что новые светофоры заработали и на улице Губкина. Их установили в ходе ремонта участка дороги по профильному нацпроекту.