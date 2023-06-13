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Новый светофор появился на оживлённом участке в центре Белгорода

13 июня 2023, 06:59
Фото: ЦОДД Белгорода
Его установили на пересечении Белгородского проспекта и малой Богданки. Пока светофор работает в базовом режиме, по итогам мониторинга в его работу могут внести корректировки, сообщили в Центре организации дорожного движения.

На пересечении Белгородского проспекта и малого проезда Богдана Хмельницкого установили светофор. Об изменениях для водителей и пешеходов предупредили в мэрии.

По информации ЦОДД, новый объект обеспечит бесконфликтный левый поворот на малый проезд с Белгородского проспекта и бесконфликтный выезд с малого проезда. Помимо этого, безопаснее должны стать левоповортные манёвры с Белгородского проспекта и улицы Котлозаводской.

Пока светофор будет работать в базовом режиме. По итогам мониторинга в его работу могут внести корректировки.

Отметим, что новые светофоры заработали и на улице Губкина. Их установили в ходе ремонта участка дороги по профильному нацпроекту.

Фото: ЦОДД Белгорода
В Белгороде на улице Губкина заработали новые светофоры
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#Светофор#Город#Новости Белгорода#Дороги#Касается каждого#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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