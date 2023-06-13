Новый бизнес: белгородцы начали продавать осколки от сбитых ПВО ракет

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Белгороде продают осколок от ракеты. За него продавец просит 500 рублей. Как утверждает продавец, это осколок от сбитой ракеты из «коллекции». Объявление на момент написания заметки набрало уже более 700 просмотров.
Ранее сообщалось, что белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за почти 61,5 млн рублей. Это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой, пояснил продавец.
Также в областном центре пытались продать автобус 41-го маршрута. Его оценили в 1,1 млн рублей. Объявление в итоге быстро сняли с публикации.