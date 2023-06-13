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Новый бизнес: белгородцы начали продавать осколки от сбитых ПВО ракет

13 июня 2023, 07:56
Фото: avito.ru

В Белгороде на продажу выставили осколок от ракеты из «коллекции»

На одном из сайтов появилось объявление о продаже осколка. Продавец утверждает, что это часть от сбитой ракеты.

В Белгороде продают осколок от ракеты. За него продавец просит 500 рублей. Как утверждает продавец, это осколок от сбитой ракеты из «коллекции». Объявление на момент написания заметки набрало уже более 700 просмотров.

Ранее сообщалось, что белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за почти 61,5 млн рублей. Это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой, пояснил продавец.

Также в областном центре пытались продать автобус 41-го маршрута. Его оценили в 1,1 млн рублей. Объявление в итоге быстро сняли с публикации.

Мечта о миллионе: белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за 61 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Нарочно не придумаешь#Город#Общество#Объявление#Осколок#Ракета#Спецоперация
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