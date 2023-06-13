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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

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Не нашедшим работу бюджетникам из приграничья будут выплачивать 2/3 зарплаты

13 июня 2023, 07:33
Фото: 1MI
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, властям необходимо знать, где в настоящее время работают вывезенные жители.
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Выплаты

Как отметил Гладков, сейчас власти произведут две выплаты, но если текущая ситуация продолжится и люди не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время, то дальше возникнет вопрос по ежемесячным выплатам.

У нас достаточно понятная ситуация с бюджетниками. Но я не вижу информации — сидят ли они дома или работают на ПВР? Ведь мы должны с вами посчитать. Если они не хотят работать и говорят о том, что школы, клубы, дома культуры закрылись и мы работать не по профилю не будем, значит, действуем по закону и выплачиваем 2/3 зарплаты.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что 140 сотрудников администрации получают заработную плату, но в месте, где они сейчас находятся, работают 40 человек. Порядка 20-30 — на удалёнке. Часть людей зашли на территорию профильных министерств.

По каждому учреждению у нас должно быть чёткое понимание, где люди находятся. Простые вещи должны быть отработаны. Времени прошло достаточно. Нужно понимать более чётко реальную ситуацию. Точно также и по тем, кто работает в малом, среднем бизнесе. По моим данным, в частных организациях работает порядка 20 тысяч человек. Это много. Какому количеству людей предприятие сохранило заработную плату? Какое количество людей работают на предприятиях, которые не пострадали? Например, завод в Масловой Пристани.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Выплаты#Шебекино#Бюджетники#Малый и средний бизнес#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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