Не нашедшим работу бюджетникам из приграничья будут выплачивать 2/3 зарплаты

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как отметил Гладков, сейчас власти произведут две выплаты, но если текущая ситуация продолжится и люди не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время, то дальше возникнет вопрос по ежемесячным выплатам.
У нас достаточно понятная ситуация с бюджетниками. Но я не вижу информации — сидят ли они дома или работают на ПВР? Ведь мы должны с вами посчитать. Если они не хотят работать и говорят о том, что школы, клубы, дома культуры закрылись и мы работать не по профилю не будем, значит, действуем по закону и выплачиваем 2/3 зарплаты.
Вячеслав Гладков
Губернатор также добавил, что 140 сотрудников администрации получают заработную плату, но в месте, где они сейчас находятся, работают 40 человек. Порядка 20-30 — на удалёнке. Часть людей зашли на территорию профильных министерств.
По каждому учреждению у нас должно быть чёткое понимание, где люди находятся. Простые вещи должны быть отработаны. Времени прошло достаточно. Нужно понимать более чётко реальную ситуацию. Точно также и по тем, кто работает в малом, среднем бизнесе. По моим данным, в частных организациях работает порядка 20 тысяч человек. Это много. Какому количеству людей предприятие сохранило заработную плату? Какое количество людей работают на предприятиях, которые не пострадали? Например, завод в Масловой Пристани.
Вячеслав Гладков