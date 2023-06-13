На ремонт дорог к парку аттракционов в Белгороде потратят ещё 58 млн рублей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит ремонт дороги к парку аттракционов (2-й этап). Начальная цена контракта — 58 млн 64 тыс. 600 рублей (городской бюджет и субсидии областного бюджета).
Подрядчику необходимо отремонтировать участок дороги, расположенный на пересечении улиц Корочанская — Серафимовича, а также улиц Корочанская — Производственная. Подрядчика выберут 21 июня.
Известно, что рабочим предстоит выполнить подготовительные работы, отремонтировать асфальтобетонное покрытие, установить светофоры. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2024 года.
Напомним, что ранее на ремонт дороги к парку аттракционов потратили 60 млн рублей. Закончить работы должны к 1 августа. Подрядчиком стал «Белгороддорстрой».