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На ремонт дорог к парку аттракционов в Белгороде потратят ещё 58 млн рублей

13 июня 2023, 12:28
Фото: 1MI
Речь идёт об участке дороги на пересечении улиц Корочанская — Серафимовича, а также Корочанская — Производственная.

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит ремонт дороги к парку аттракционов (2-й этап). Начальная цена контракта — 58 млн 64 тыс. 600 рублей (городской бюджет и субсидии областного бюджета).

Подрядчику необходимо отремонтировать участок дороги, расположенный на пересечении улиц Корочанская — Серафимовича, а также улиц Корочанская — Производственная. Подрядчика выберут 21 июня.

Известно, что рабочим предстоит выполнить подготовительные работы, отремонтировать асфальтобетонное покрытие, установить светофоры. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2024 года.

Фото: Госзакупки

Напомним, что ранее на ремонт дороги к парку аттракционов потратили 60 млн рублей. Закончить работы должны к 1 августа. Подрядчиком стал «Белгороддорстрой».

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#Ремонт#Капремонт дороги#Парк аттракционов#Город#Эксклюзив#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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