Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Изображение материала

«Мы не собаки безродные!»: шебекинцы оскорблены отношением в пункте гумпомощи

13 июня 2023, 19:11
Фото: 1MI

Шебекинцы оскорблены отношением в пункте гумпомощи

О ситуации в ЦД «Космос» рассказала беженка из Шебекино. Губернатор пообещал переговорить с главой Белгорода и решить проблему.
Сюжет
СВО

Неприятную историю о пункте гуманитарной помощи в Центре досуга «Космос», который находится в Белгороде, рассказала жительница Шебекинского округа. Она приехала туда за недостающими вещами, которые не смогла получить в другом пункте — их там просто не было.

Нас спросили, получали ли мы гуманитарку. Мы честно ответили — да, в ТЦ «Пять Звёзд». Тогда что вам здесь нужно? Объясняем, что там было не всё необходимое: не было порошка и так далее. Небрежным жестом нам кинули порошок. Я захлебнулась от слёз. Мы не собаки безродные! У всех эвакуированных жителей была работа, дом был, всё в доме. Мы не по собственному желанию уехали голые и босые из своих домов.
Татьяна, жительница Шебекинского округа

В ответ на такое сообщение губернатор извинился за тех, с кем пришлось столкнуться Татьяне в пункте гуманитарной помощи. Вячеслав Гладков пообещал позвонить главе Белгорода Валентину Демидову, чтобы лично разобраться в произошедшем.

Не вижу ничего страшного, даже если человек приходит пятнадцатый раз. Мы понимаем, что все вы оказались в крайне стрессовой ситуации. Нужно успокоиться. Если есть переживания и хочется взять что-то из гуманитарной помощи — для этого нам и помогают все регионы, чтобы это сделать. Нет поручения кому-то что-то не давать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В заключение глава региона пообещал, что такого болььше не повторится.

Заявления на выплаты белгородцам из приграничья будут принимать в пунктах гумпомощи
Узнать подробнее
Читайте также:
С 13 июня пункты выдачи гумпомощи в Белгороде снова начнут работатьВ военный госпиталь Белгорода привезли гумпомощь из другого региона
#Кристина Семенчук#Общество#Белгород#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Гумпомощь#Гуманитарная помощь#СВО
Подпишитесь
Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области
Сегодня, 14:30
С 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей
Сегодня, 06:48
Путин: Прилёты в Белгородскую область - плохо, но проблема будет решена
Сегодня, 14:40
Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область
Сегодня, 13:38
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Сегодня, 15:07
Губернатор рассказал о помощи запертым животным в Шебекино
Сегодня, 17:34