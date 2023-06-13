«Мы не собаки безродные!»: шебекинцы оскорблены отношением в пункте гумпомощи

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Неприятную историю о пункте гуманитарной помощи в Центре досуга «Космос», который находится в Белгороде, рассказала жительница Шебекинского округа. Она приехала туда за недостающими вещами, которые не смогла получить в другом пункте — их там просто не было.
Нас спросили, получали ли мы гуманитарку. Мы честно ответили — да, в ТЦ «Пять Звёзд». Тогда что вам здесь нужно? Объясняем, что там было не всё необходимое: не было порошка и так далее. Небрежным жестом нам кинули порошок. Я захлебнулась от слёз. Мы не собаки безродные! У всех эвакуированных жителей была работа, дом был, всё в доме. Мы не по собственному желанию уехали голые и босые из своих домов.
Татьяна, жительница Шебекинского округа
В ответ на такое сообщение губернатор извинился за тех, с кем пришлось столкнуться Татьяне в пункте гуманитарной помощи. Вячеслав Гладков пообещал позвонить главе Белгорода Валентину Демидову, чтобы лично разобраться в произошедшем.
Не вижу ничего страшного, даже если человек приходит пятнадцатый раз. Мы понимаем, что все вы оказались в крайне стрессовой ситуации. Нужно успокоиться. Если есть переживания и хочется взять что-то из гуманитарной помощи — для этого нам и помогают все регионы, чтобы это сделать. Нет поручения кому-то что-то не давать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В заключение глава региона пообещал, что такого болььше не повторится.