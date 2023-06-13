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Минобороны не даёт допуск на восстановление электричества в трёх приграничных сёлах

13 июня 2023, 08:27
Фото: 1MI
Данные населённые пункты находятся в Шебекинском горокруге. Подробнее сообщил замгубернатора Константин Полежаев.

По данным чиновника, в настоящий момент в Белгородской области шесть населённых пунктов, в которых частично ограничена подача электроэнергии. Это часть Шебекино (в центральной и южной части города), частично отключена ул. Луговая в селе Чураево, ул. Ленина в селе Мешковое. Частично нет электроэнергии в Крапивном и Муроме (183 абонента).

Была запитана подстанция Шебекино. Сейчас электрики готовят её на подачу, и тогда мы сможем запитать северную часть и центр Шебекино и Муром. Параллельно «Россети» готовят перемычку между двумя населёнными пунктами, чтобы альтернативно подать на Муром.
Константин Полежаев

Полностью без электроэнергии остаются Новая Таволжанка, Нехотеевка, Терезовка, хутор Мухин, Ленинский, Архангельское.

Последние три населённых пункта находятся на первой линии, и допуска от Минобороны на заход пока нет.
Константин Полежаев

Всего по данным МЧС отключены от электроэнергии 3394 человека.

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#Кристина Семенчук#Электроэнергия#Населённые пункты#Минобороны#Город#Шебекинский горокруг#Константин Полежаев
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