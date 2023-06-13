Минобороны не даёт допуск на восстановление электричества в трёх приграничных сёлах

По данным чиновника, в настоящий момент в Белгородской области шесть населённых пунктов, в которых частично ограничена подача электроэнергии. Это часть Шебекино (в центральной и южной части города), частично отключена ул. Луговая в селе Чураево, ул. Ленина в селе Мешковое. Частично нет электроэнергии в Крапивном и Муроме (183 абонента).