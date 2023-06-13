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«Квадра» отсудила у мэрии Белгорода 92 метра сети теплоснабжения

13 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI
Сеть расположена на улицу Курской в Белгороде.

В прошлом году ПАО «Квадра — Генерирующая компания» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к мэрии Белгорода. «Квадра» требовала признать право собственности на недвижимое имущество — сеть теплоснабжения, протяжённостью 92 метра. Сеть расположена в Белгороде на улице Курской.

7 июня исковые требования АО «Квардра» суд удовлетворил и признал право собственности компании на сеть теплоснабжения.

Отметим, что решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что ранее мэрия Белгорода отсудила у «Газпром Газомоторное топливо» долг за аренду участка.

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#Суды#Арбитражные суды#Мэрия#Квадра#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Алина Харина
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