«Квадра» отсудила у мэрии Белгорода 92 метра сети теплоснабжения

В прошлом году ПАО «Квадра — Генерирующая компания» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к мэрии Белгорода. «Квадра» требовала признать право собственности на недвижимое имущество — сеть теплоснабжения, протяжённостью 92 метра. Сеть расположена в Белгороде на улице Курской.