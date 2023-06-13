«Квадра» отсудила у мэрии Белгорода 92 метра сети теплоснабжения

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В прошлом году ПАО «Квадра — Генерирующая компания» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к мэрии Белгорода. «Квадра» требовала признать право собственности на недвижимое имущество — сеть теплоснабжения, протяжённостью 92 метра. Сеть расположена в Белгороде на улице Курской.
7 июня исковые требования АО «Квардра» суд удовлетворил и признал право собственности компании на сеть теплоснабжения.
Отметим, что решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, что ранее мэрия Белгорода отсудила у «Газпром Газомоторное топливо» долг за аренду участка.