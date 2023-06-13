Китайские самосвалы угрожают российским дорогам

На данный момент китайские грузовики занимают около 2/3 рынка самосвалов, в то время как всего несколько лет назад их доля составляла 25%. Эту тенденцию можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт своей техники. Во-вторых, с 2023 года китайский автопром перешел на экологический стандарт «Евро-6», и появилась необходимость реализовать технику со стандартом на класс ниже. В настоящее время в Китае насчитывается около 150 тысяч таких грузовиков, сообщает издание inkazan.ru.