Китайские самосвалы угрожают российским дорогам

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:45
На данный момент китайские грузовики занимают около 2/3 рынка самосвалов, в то время как всего несколько лет назад их доля составляла 25%. Эту тенденцию можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт своей техники. Во-вторых, с 2023 года китайский автопром перешел на экологический стандарт «Евро-6», и появилась необходимость реализовать технику со стандартом на класс ниже. В настоящее время в Китае насчитывается около 150 тысяч таких грузовиков, сообщает издание inkazan.ru.
Однако такая тенденция имеет негативные последствия. Начальник сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой отмечает необходимость четкого разграничения видов тяжелых автомобилей.
Эксперт объясняет, что самосвалы имеют слишком объемные кузова и их часто перегружают, что наносит вред дорогам. Из-за снижения контроля за соблюдением весовых норм эксплуатанты приобретают технику, которая не подходит для определенных направлений применения. Например, такую спецтехнику могут задействовать на стройках в черте города. Это приводит к повреждению дорожного покрытия и постоянным расходам на его ремонт.
Кроме того, некоторые китайские самосвалы имеют слабую тормозную систему, что часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Особенно при перегрузе самосвалы имеют больший тормозной путь и сложнее управляемы на дорогах.
Также проблемой являются обслуживание и ремонт китайских грузовиков. Некоторые автосервисы не имеют специальных каталогов автокомпонентов. Для определенных марок отсутствует гарантийное обслуживание в некоторых городах и имеется дефицит запчастей. В пандемийное время было трудно достать запчасти, поставки занимали слишком много времени, и автомобили могли простаивать в ожидании ремонта до трех месяцев. Качество таких грузовиков тоже вызывает сомнения. Водители жалуются на холодную кабину, проблемы с электрикой и негерметичность, что приводит к попаданию влаги и гниению.