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Published Сегодня, 13:55

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Какие льготы банки готовы предоставить шебекинцам и жителям приграничья

13 июня 2023, 13:55
Фото: 1MI
Центробанк дал рекомендации банкам по работе с клиентами, которые покинули свои дома из-за обстрелов. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, пошли ли кредитные учреждения навстречу людям.
Сюжет
Кредиты

Рекомендации Центробанка

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, жители приграничных районов Белгородчины и те, кто покинул свои дома, могут обратиться в банки за реструктуризацией кредита, а также для того, чтобы изменить условия займа.

Также банки получили рекомендации предоставлять кредитные каникулы тем заёмщикам, которым пришлось уехать из приграничных районов. Подобную заявку должны рассмотреть в индивидуальном порядке.

Реалии

Журналисты Бел.Ру связались с представителями кредитных организаций, которые работают на территории Белгородской области, и попытались выяснить, на какие льготы могут претендовать шебекинцы.

К примеру, в банке Уралсиб нам сообщили, что клиенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют возможность обратиться в банк с заявлением об изменении условий договора и реструктуризировать свой кредит. Подать заявку можно на сайте банка или лично в офисе. Таким клиентам могут предоставить отсрочку по уплате кредитных платежей, уменьшить ежемесячный платёж или увеличить срок кредитования. По результатам рассмотрения обращения банк предложит оптимальный вариант реструктуризации для клиента.

В Росбанке Бел.Ру рассказали, что для жителей Белгородской области нет индивидуальных условий по потребительскому и ипотечному кредитованию.

В Сбере сообщили, что в банке уже действует специальная программа поддержки заёмщиков приграничных территорий. Клиенты проактивно информируются о возможности оформить урегулирование задолженности. Часть клиентов такой возможностью уже воспользовалась.

В Райффайзенбанке не готовы дать комментарии по этой теме. Не смогли подготовить комментарий по тем или иным причинам в банке ВТБ и Альфа-банке. В последнем добавили, что программы есть, но подробнее о них не сообщили.

Также журналисты направили официальный запрос в Россельхозбанк. В случае ответа, мы опубликуем информацию от кредитного учреждения дополнительно.

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#Кристина Семенчук#Кредиты#Банки#Цб#Шебекино#Приграничье#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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