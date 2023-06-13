Какие льготы банки готовы предоставить шебекинцам и жителям приграничья

К примеру, в банке Уралсиб нам сообщили, что клиенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют возможность обратиться в банк с заявлением об изменении условий договора и реструктуризировать свой кредит. Подать заявку можно на сайте банка или лично в офисе. Таким клиентам могут предоставить отсрочку по уплате кредитных платежей, уменьшить ежемесячный платёж или увеличить срок кредитования. По результатам рассмотрения обращения банк предложит оптимальный вариант реструктуризации для клиента.