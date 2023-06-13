Какие льготы банки готовы предоставить шебекинцам и жителям приграничья

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, жители приграничных районов Белгородчины и те, кто покинул свои дома, могут обратиться в банки за реструктуризацией кредита, а также для того, чтобы изменить условия займа.
Также банки получили рекомендации предоставлять кредитные каникулы тем заёмщикам, которым пришлось уехать из приграничных районов. Подобную заявку должны рассмотреть в индивидуальном порядке.
Журналисты Бел.Ру связались с представителями кредитных организаций, которые работают на территории Белгородской области, и попытались выяснить, на какие льготы могут претендовать шебекинцы.
К примеру, в банке Уралсиб нам сообщили, что клиенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют возможность обратиться в банк с заявлением об изменении условий договора и реструктуризировать свой кредит. Подать заявку можно на сайте банка или лично в офисе. Таким клиентам могут предоставить отсрочку по уплате кредитных платежей, уменьшить ежемесячный платёж или увеличить срок кредитования. По результатам рассмотрения обращения банк предложит оптимальный вариант реструктуризации для клиента.
В Росбанке Бел.Ру рассказали, что для жителей Белгородской области нет индивидуальных условий по потребительскому и ипотечному кредитованию.
В Сбере сообщили, что в банке уже действует специальная программа поддержки заёмщиков приграничных территорий. Клиенты проактивно информируются о возможности оформить урегулирование задолженности. Часть клиентов такой возможностью уже воспользовалась.
В Райффайзенбанке не готовы дать комментарии по этой теме. Не смогли подготовить комментарий по тем или иным причинам в банке ВТБ и Альфа-банке. В последнем добавили, что программы есть, но подробнее о них не сообщили.
Также журналисты направили официальный запрос в Россельхозбанк. В случае ответа, мы опубликуем информацию от кредитного учреждения дополнительно.