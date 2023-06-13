Иконников представил нового главврача больницы в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На должность главного врача больницы в Ровеньском районе назначили Юрия Шестопалова. Его представили коллективу ЦРБ 13 июня.
Юрий Шестопалов — практикующий врач — анестезиолог-реаниматолог. Ранее работал в Красногвардейской ЦРБ, где был заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения.
Как сообщается на сайте ровеньской больницы, ранее главврачом был Виталий Сокольский. Затем обязанности главного врача исполнял Дмитрий Исхаков — заместитель по медицинской части.
Напомним, что в апреле нового главврача получила Вейделевская центральная районная больница. Должность занял Максим Барков, работавший ранее в Валуйской ЦРБ.