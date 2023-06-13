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Posted 13 июня 2023, 11:42

Published 13 июня 2023, 11:42

Modified 13 июня 2023, 11:44

Updated 13 июня 2023, 11:44

Иконников представил нового главврача больницы в Белгородской области

13 июня 2023, 11:42

Юрий Шестопалов стал главврачом Ровеньской ЦРБ в Белгородской области

Сюжет
Медицина
Шестопалов ранее работал в больнице Красногвардейского района — был заместителем по вопросам медицинского обслуживания населения. 13 июня его представили коллективу ровеньской больницы.

На должность главного врача больницы в Ровеньском районе назначили Юрия Шестопалова. Его представили коллективу ЦРБ 13 июня.

Юрий Шестопалов — практикующий врач — анестезиолог-реаниматолог. Ранее работал в Красногвардейской ЦРБ, где был заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения.

Как сообщается на сайте ровеньской больницы, ранее главврачом был Виталий Сокольский. Затем обязанности главного врача исполнял Дмитрий Исхаков — заместитель по медицинской части.

Напомним, что в апреле нового главврача получила Вейделевская центральная районная больница. Должность занял Максим Барков, работавший ранее в Валуйской ЦРБ.

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