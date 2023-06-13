Губернатор рассказал о помощи запертым животным в Шебекино

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекино с домашними животными, которые оказались запертыми в домах и квартирах. Главе региона поступило много вопросов на эту тему — властей упрекали в бездействии. Но Гладков это опроверг.
Губернатор сообщил, что этой проблемой занимаются волонтёры, участники самообороны и администрация Шебекинского округа. После обращений жители, чьи питомцы остались заперты, отдают ключи от своих домов — животных вызволяют. Их кормят, при запросе — отвозят хозяевам.
Сделать это одномоментно невозможно, потому что есть угроза жизни. Когда в день на один городской округ ложится 800-860 снарядов, находиться в некоторых населённых пунктах порой физически невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области