Губернатор рассказал о помощи запертым животным в Шебекино

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекино с домашними животными, которые оказались запертыми в домах и квартирах. Главе региона поступило много вопросов на эту тему — властей упрекали в бездействии. Но Гладков это опроверг.