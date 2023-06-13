Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Изображение материала

Губернатор рассказал о помощи запертым животным в Шебекино

13 июня 2023, 17:34
Фото: 1MI
Многие домашние питомцы остались в квартирах под обстрелами, без еды и воды. Шебекинцы не могут за ними вернуться из-за обстрелов, а скандал разворачивается уже на уровней всей страны.
Сюжет
СВО

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекино с домашними животными, которые оказались запертыми в домах и квартирах. Главе региона поступило много вопросов на эту тему — властей упрекали в бездействии. Но Гладков это опроверг.

Губернатор сообщил, что этой проблемой занимаются волонтёры, участники самообороны и администрация Шебекинского округа. После обращений жители, чьи питомцы остались заперты, отдают ключи от своих домов — животных вызволяют. Их кормят, при запросе — отвозят хозяевам.

Сделать это одномоментно невозможно, потому что есть угроза жизни. Когда в день на один городской округ ложится 800-860 снарядов, находиться в некоторых населённых пунктах порой физически невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Домашние животные и выплаты: что беспокоит переселенцев из Шебекинского округа
Узнать подробнее
Читайте также:
Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о ШебекиноБелгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место
#Кристина Семенчук#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#СВО#Животные#Приграничье#Обстрел ВСУ#Домашние животные
Подпишитесь
Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области
Сегодня, 14:30
С 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей
Сегодня, 06:48
Путин: Прилёты в Белгородскую область - плохо, но проблема будет решена
Сегодня, 14:40
Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область
Сегодня, 13:38
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Сегодня, 15:07
5 привычек, которые сделают вашу жизнь более экологичной и экономной
Сегодня, 07:05