Глава РЭО Буцаев: В Приморье появятся два завода по утилизации пенополиматериалов

Как сообщает vostokmedia.com, компании «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис», которые являются будущими резидентами экопромпарка, запланировали возвести производственные комплексы, мощность которых будет достигать 250 тонн в год. На данных объектах планируется утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, производство вторичных полистирола и полиэтилена, в том числе в гранулированной форме, а также теплоизоляционных плит. Мощность предприятия, на котором будущие резиденты экопромпарка собираются производить гранулированное пеностекло посредством утилизации стеклотары, составит 3000 тонн в год. Этими данными поделился Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора (РЭО).