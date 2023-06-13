Глава РЭО Буцаев: В Приморье появятся два завода по утилизации пенополиматериалов

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Как сообщает vostokmedia.com, компании «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис», которые являются будущими резидентами экопромпарка, запланировали возвести производственные комплексы, мощность которых будет достигать 250 тонн в год. На данных объектах планируется утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, производство вторичных полистирола и полиэтилена, в том числе в гранулированной форме, а также теплоизоляционных плит. Мощность предприятия, на котором будущие резиденты экопромпарка собираются производить гранулированное пеностекло посредством утилизации стеклотары, составит 3000 тонн в год. Этими данными поделился Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора (РЭО).
Материалы, производством которых планируют заниматься «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис», сейчас используются в строительной отрасли достаточно активно. Согласно заявлению директора по технологиям РЭО Олега Шияновского, обладающий высокой температурой плавления вторичный полиэтилен широко применяется в производстве термоусадочных материалов, водопроводных труб, а также изоляционных материалов для электрокабелей. Вторичный полистирол, благодаря его устойчивости к воздействию солнечных лучей, применяют при производстве товаров, пригодных для эксплуатации в уличных условиях. Гранулы пеностекла, демонстрирующие свойство устойчивости к горению, в настоящее время успешно используются в строительной сфере в качестве утепляющего материала.
Ключевой задачей экопарков является достижение показателей, установленных в соответствии с положениями национального проекта «Экология», снижение в несколько раз объемов захораниваемых отходов. Как объяснила Елена Пархоменко, замглавы регионального правительства, для достижения требуемых результатов нужно не просто создать соответствующие производства — необходимо оптимизировать направление в целом, наладив процессы сбора отходов и их переработки. На территории Приморья такая деятельность успешно осуществляется — в том числе благодаря мерам поддержки отрасли.
Восемь экопромышленных парков будут возведены в Приморье, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Подмосковье, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях.
Экопромпарки способствуют построению экономики замкнутого цикла на территории России, позволяя быстрее достичь целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%.