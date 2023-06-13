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Гладков поручил организовать трудовые места для шебекинцев, желающих работать

13 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI
На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор озвучил идею об организации рабочих мест в пунктах приёма и выдачи гуманитарной помощи для граждан, проживающих в ПВР.
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СВО

Вячеслав Гладков дал поручение министерству соцзащиты населения и труда Белгородской области произвести учёт социально незащищённых категорий населения. По мнению губернатора, важно понимать, сколько граждан сейчас нуждаются в трудоустройстве и в дальнейшей помощи.

Мы сейчас две выплаты произведём, если эта ситуация будет иметь продолжение и люди не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время, то дальше вопрос возникнет по ежемесячным выплатам.
Вячеслав Гладков

Также губернатор озвучил идею по трудоустройству граждан, занятых в бюджетной сфере и получающих заработную плату, но не имеющих сейчас возможность работать в связи с ситуацией в Шебекинском горокруге.

Давайте заведём бюджетникам рабочие места в пунктах приёма и выдачи гуманитарной помощи. Ни в коем случае не коробки носить, но в местах общения по приёму заявок работники бюджетной сферы здесь пригодились бы.

Также глава региона поручил произвести детальный анализ трудящихся в малом и среднем бизнесе — это порядка 20 тысяч человек. Необходимо выявить количество людей, которым предприятия сохранили заработную плату, которые продолжают работать и они не пострадали.

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