Гладков поручил организовать трудовые места для шебекинцев, желающих работать

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Вячеслав Гладков дал поручение министерству соцзащиты населения и труда Белгородской области произвести учёт социально незащищённых категорий населения. По мнению губернатора, важно понимать, сколько граждан сейчас нуждаются в трудоустройстве и в дальнейшей помощи.
Мы сейчас две выплаты произведём, если эта ситуация будет иметь продолжение и люди не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время, то дальше вопрос возникнет по ежемесячным выплатам.
Вячеслав Гладков
Также губернатор озвучил идею по трудоустройству граждан, занятых в бюджетной сфере и получающих заработную плату, но не имеющих сейчас возможность работать в связи с ситуацией в Шебекинском горокруге.
Давайте заведём бюджетникам рабочие места в пунктах приёма и выдачи гуманитарной помощи. Ни в коем случае не коробки носить, но в местах общения по приёму заявок работники бюджетной сферы здесь пригодились бы.
Также глава региона поручил произвести детальный анализ трудящихся в малом и среднем бизнесе — это порядка 20 тысяч человек. Необходимо выявить количество людей, которым предприятия сохранили заработную плату, которые продолжают работать и они не пострадали.