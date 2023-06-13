ФСБ задержала экс-работников ОПК, готовивших взрыв на ж/д в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Бывших работников российского оборонно-промышленного комплекса арестовали за помощь Украине. Фигуранты уголовного дела передавали противнику документацию изделий для ВКС РФ и готовились совершить подрывы на железной дороге.
Сообщается, что взрывы готовились в Белгородской и Курской областях. У задержанных нашли взрывчатку, конструкторскую документацию и военные изделия, а также 150 тыс. долларов.
Как уточняет источник, возбуждены уголовные дела о госизмене и приготовлении к диверсии. Подозреваемых заключили под стражу, они дают признательные показания.