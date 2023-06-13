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ФСБ задержала экс-работников ОПК, готовивших взрыв на ж/д в Белгородской области

13 июня 2023, 09:58
Фото: 1MI
Силовики сообщили об аресте бывших работников ОПК, которые передавали Украине документацию изделий для российских ВКС и готовили взрывы на ж/д путях в Белгородской и Курской областях, пишет РИА «Новости».
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СВО

Бывших работников российского оборонно-промышленного комплекса арестовали за помощь Украине. Фигуранты уголовного дела передавали противнику документацию изделий для ВКС РФ и готовились совершить подрывы на железной дороге.

Сообщается, что взрывы готовились в Белгородской и Курской областях. У задержанных нашли взрывчатку, конструкторскую документацию и военные изделия, а также 150 тыс. долларов.

Как уточняет источник, возбуждены уголовные дела о госизмене и приготовлении к диверсии. Подозреваемых заключили под стражу, они дают признательные показания.

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#Диверсия#Спецоперация#СВО#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Уголовное дело#Происшествия#ФСБ#Госизмена#Задержание#Опк
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