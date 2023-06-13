Ещё попытка: мэрия Белгорода опубликовала новую закупку на ремонт подземного перехода

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Управление капительного строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт подземного пешеходного перехода возле остановки «Стадион» на проспекте Богдана Хмельницкого. На выполнение работ мэрия готова потратить 27 млн рублей из городского бюджета.
Исполнителя контракта выберут 21 июня. Подрядчик должен выполнить демонтажные, общестроительные и внутриотделочные работы, установить навес, настроить пожарную сигнализацию, электроосвещение, установить МАФы и благоустроить территорию.
Согласно документам, работы должны быть выполнены в течение 75 дней с даты заключения контракта.
Отметим, что в мае мэрия Белгорода уже размещала закупку на капремонт подземного перехода на «Стадионе» за 27 млн рублей.