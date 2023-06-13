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Буцаев: Российские технологии позволят Вьетнаму снизить захоронение ТКО на 20%

13 июня 2023, 20:07
Фото: reo.ru
Использование разработанных в России новых технологий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами даст вьетнамским партнерам возможность снизить на 20% полигонное захоронение в своей стране.

В рамках рабочей встречи представители Российского экологического оператора (РЭО) и Минприроды Вьетнама обсудили проблему переработки ТКО и российские разработки в данной отрасли. В числе прочего на встрече были подняты вопросы обмена опытом в сфере обращения с ТКО, рабочих визитов и совместных проектов.

По данным gorod55.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что Россия выдвинула несколько перспективных предложений. Например, предприятия РФ готовы наладить выпуск и поставку во Вьетнам контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения с возможностью локализации производства. Также Россия может обеспечить поставки фандоматов и прослеживаемость ТКО с помощью датчиков на мусоровозах и контейнерах, весового контроля. Рассказывая о российских наработках в области рекультивации полигонов и строительстве объектов обработки ТКО, глава РЭО выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух стран, подчеркнув, что это позволит вьетнамской стороне начать реформу в области обращения с ТКО при помощи технологий, созданных в Российской Федерации.

Производители РФ могут разработать и реализовать системы обращения с отходами с учетом климатических и прочих особенностей Вьетнама. В систему входят автоматические сортировочные комплексы, производственные линии топлива RDF, а также методика компостирования в бетонных ваннах. В активе РЭО есть успешно реализованные проекты по возведению комплексных объектов утилизации ТКО совокупной мощностью до 1 млн тонн в год, что примерно соответствует годовому объему отходов, образующихся в мегаполисах.

В качестве сырья твердые коммунальные отходы используются в изготовлении стройматериалов, обслуживании инфраструктуры городов (продукты компостирования). Кроме того, они применяются при производстве товаров, обладающих стабильным рыночным спросом (ВМР), а также в сфере производства электроэнергии (RDF).

В числе инициатив РЭО, затрагивающих сферу формирования и администрирования комплексной системы обращения с ТКО, были названы аудит действующей системы обращения с отходами, изучение нормативно-правовой базы в отрасли обращения с ТКО, разработка системы обращения с отходами, в которую входят необходимые поправки к действующей законодательной базе, создание цифровой схемы обращения с ТКО и разработка механизмов ее финансирования, а также рекультивация действующих объектов захоронения отходов (полигонов).

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