Буцаев: Российские технологии позволят Вьетнаму снизить захоронение ТКО на 20%

По данным gorod55.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что Россия выдвинула несколько перспективных предложений. Например, предприятия РФ готовы наладить выпуск и поставку во Вьетнам контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения с возможностью локализации производства. Также Россия может обеспечить поставки фандоматов и прослеживаемость ТКО с помощью датчиков на мусоровозах и контейнерах, весового контроля. Рассказывая о российских наработках в области рекультивации полигонов и строительстве объектов обработки ТКО, глава РЭО выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух стран, подчеркнув, что это позволит вьетнамской стороне начать реформу в области обращения с ТКО при помощи технологий, созданных в Российской Федерации.