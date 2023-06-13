Более 110 млн рублей заплатят компании «Ландстрой» за озеленение Белгорода

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Более 110 млн рублей получит компания «Ландстрой» за озеленение клумб в Белгороде. В 2023 году организация заключила восемь контрактов. Заказчиком во всех этих случаях выступает Белгорблагоустройство.
Компания зарегистрирована в селе Стрелецком в частном доме. Там же числится и ООО «Палладиум плюс». Руководит «Ландстроем» Анна Корецкая. Интересно, что до 2023 года в госконтрактах компания не участвовала.
Прибыль организация начала получать с конца 2022 года. В 2019 году бухгалтерский баланс составлял 141 тыс. рублей. А в 2021 году «Ландстрой» не смог даже заплатить налоги.
Контракты, заключённые с БГБ, связаны с поставкой посадочного материала и оказанием услуг по ландшафтному благоустройству. В их числе — обустройство клумб около художественного музея и музея-диорамы. Сумма контракта составила 30 млн рублей. Как пишет издание, белгородцы ранее посчитали, что это слишком дорого.
Интересно, что в декабре 2020 года закрылся ИП Корецкий Даниил Станиславович — фамилии с главой компании «Ландстрой» совпадают.