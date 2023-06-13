Более 110 млн рублей заплатят компании «Ландстрой» за озеленение Белгорода

Контракты, заключённые с БГБ, связаны с поставкой посадочного материала и оказанием услуг по ландшафтному благоустройству. В их числе — обустройство клумб около художественного музея и музея-диорамы. Сумма контракта составила 30 млн рублей. Как пишет издание, белгородцы ранее посчитали, что это слишком дорого.