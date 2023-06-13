Беженец из Шебекино ударил вахтёршу студенческого общежития

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сообщения о конфликте стали появляться в студенческих чатах 11 июня. Так, жильцы общежития номер два рассказали о пытавшемся проскользнуть внутрь здания мужчине с «какими-то непонятными чёрными пакетами», предположительно, пьяном беженце из Шебекино. По словам обучающихся, на вопрос вахтёрши «Куда вы?» мужчина ответил ударом по лицу.
За комментарием редакция Бел.Ру обратилась в полицию. Выяснилось, что в тот же день сообщение о «бытовом конфликте» поступило в отдел полиции № 2.
Установлено, что гражданин 1973 года рождения нарушал общественный порядок, демонстрируя при этом явное неуважение к обществу, а также ударил женщину-вахтёра ладонью по лицу.
пресс-служба УМВД по региону
В отношении злоумышленника составили административный материал по ч.1 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Отметим, что ранее в БелГУ сообщили о готовности принять в общежития студентов и семьи из Шебекино. Как рассказал Бел.Ру один из обучающихся, на данный момент в общежитиях действительно проживают взрослые переселенцы из обстреливаемого горокруга.