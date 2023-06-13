Беженец из Шебекино ударил вахтёршу студенческого общежития

Отметим, что ранее в БелГУ сообщили о готовности принять в общежития студентов и семьи из Шебекино. Как рассказал Бел.Ру один из обучающихся, на данный момент в общежитиях действительно проживают взрослые переселенцы из обстреливаемого горокруга.