Берегись автомобиля: в Белгородском районе установят новые системы видеоконтроля

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Согласно документам, в посёлке Стрелецкое Белгородского района установят видеонаблюдение по следующим адресам:
Там установят 14 камер скоростного и обзорного типов. Всего на оборудование и монтажные работы готовы потратить почти 3,2 млн рублей из местного бюджета.
Оборудование должно будет соответствовать стандартам, круглосуточно снимать в высоком качестве разрешения, объективы должны иметь диапазон настроек для фокусировки изображения. Также в объём услуг входит контроль оборудования, техническое обслуживание и ремонт.
Подрядчик ещё не выбран. Приступить к работам планируется с даты заключения договора, закончить — в течение 30 рабочих дней.