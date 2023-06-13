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Берегись автомобиля: в Белгородском районе установят новые системы видеоконтроля

13 июня 2023, 15:24
Фото: 1MI
На территории Стрелецкого сельского поселения планируют расширить комплексную систему безопасности дорожного движения: закупить и установить систему видеоконтроля. Контракт на выполнение технических работ появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, в посёлке Стрелецкое Белгородского района установят видеонаблюдение по следующим адресам: 

  • автомобильная развязка на пересечении улицы Королёва с путепроводом АД М-2 Москва-Харьков,
  • улица Королёва, в районе д. 32-33,
  • пересечение улиц Королёва и Самохвалова,
  • улица Королёва, д. 34,
  • улица Королева, д. 38,
  • улица Королёва, д. 44,
  • улица Королёва, д. 52,
  • переулок Королёва, д. 8,
  • переулок Королёва «Сквер».

Там установят 14 камер скоростного и обзорного типов. Всего на оборудование и монтажные работы готовы потратить почти 3,2 млн рублей из местного бюджета.

Фото: Документы госзакупки

Оборудование должно будет соответствовать стандартам, круглосуточно снимать в высоком качестве разрешения, объективы должны иметь диапазон настроек для фокусировки изображения. Также в объём услуг входит контроль оборудования, техническое обслуживание и ремонт.

Подрядчик ещё не выбран. Приступить к работам планируется с даты заключения договора, закончить — в течение 30 рабочих дней.

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#Таисия Некрасова#Госзакупки#Видеонаблюдение#Камеры видеонаблюдения#Дорожное движение#Общество#Экономика#Белгородская область#Белгородский район#Стрелецкое
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