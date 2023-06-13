5 привычек, которые сделают вашу жизнь более экологичной и экономной

Постарайтесь меньше летать на самолетах и чаще выбирать поезда. Пользуйтесь общественным транспортом, а не личным автомобилем. Климатический след от общественного транспорта в разы меньше, чем от частного. Кроме того, этим летом вы можете сэкономить деньги, пересев на городской транспорт.