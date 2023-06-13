5 привычек, которые сделают вашу жизнь более экологичной и экономной

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Редакция bel.ru собрала 5 привычек, которые помогут сделать нашу жизнь проще и экономнее.
Выбирайте экологически чистые виды транспорта
Постарайтесь меньше летать на самолетах и чаще выбирать поезда. Пользуйтесь общественным транспортом, а не личным автомобилем. Климатический след от общественного транспорта в разы меньше, чем от частного. Кроме того, этим летом вы можете сэкономить деньги, пересев на городской транспорт.
Напомним, если оплачивать проезд картой «Мир» до 30 июня, то стоимость поездки будет составлять 13 рублей. Достаточно загрузить карту в смартфон на базе Android с функцией бесконтактной оплаты с помощью одного из приложений — Mir Pay или Samsung Pay.
Как сообщили в пресс-службе платежной системы, жители и гости Белгорода сумели сэкономить на проезде более 12,5 млн рублей за последние три месяца. Организаторы также отмечают, что количество пассажиров общественного транспорта, оплачивающих проезд с помощью телефона, выросло практически вдвое с марта этого года.
Упорядочьте свой рацион
Сократите количество потребляемого мяса, т. к. производство мясных продуктов способствует выбросам парниковых газов, что негативно влияет на окружающую среду. Потребление мяса и молочных продуктов оставляет большой углеродный след.
Снизьте использование энергии
Выключайте свет, когда покидаете комнату. Замените лампочки на светодиодные. Выключайте электроприборы, если не пользуетесь ими. Принимайте душ, а не ванну, чтобы экономить воду.
Сокращайте производимые отходы
Покупайте меньше продуктов в одноразовой упаковке, ходите в магазины со своей сумкой и пакетами для взвешивания. Обращайте внимание на упаковку продуктов и старайтесь выбирать товары в перерабатываемой упаковке, чтобы избежать попадания пищевых отходов на полигоны.
Разделяйте мусор
Разделение отходов является важной проблемой. Сдача вторсырья в специальные пункты приема не только сбережет ресурсы природы. В некоторых экопунктах можно получить денежное вознаграждение за сдачу определенных видов вторсырья, например, стекла, бумаги, металла.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что экологичный образ жизни не должен доставлять дискомфорт. Все должно происходить постепенно и рационально, без резких переходов. Не стоит полностью отказываться от мяса или других продуктов, если это противоречит вашим ограничениям по здоровью. Главное — минимизировать их потребление, чтобы помочь сохранить нашу планету для будущих поколений.