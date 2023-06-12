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Важное совещание, медали ветеранам и китайская армия на Белгородчине: итоги дня

12 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
12 июня участники Курской битвы получили медали к годовщине Прохоровского сражения, Гладков провёл совещание с силовиками, а белгородцы обсуждали высказывание телеведущей о китайских солдатах в регионе.

Медали для железных людей

В День России в Белгородской области и ещё в 54 регионах страны прошла акция по вручению участникам Курской битвы медалей к 80-летию Прохоровского сражения. Награды вручали первые лица региона.

Так, «Железной бабушке» Марии Колтаковой медаль вручил Вячеслав Гладков. Всего к памятной дате в июле этого года отметить должны 380 участников Курской битвы.

«Железной бабушке» вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения
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Совещание с несколькими неизвестными

Вячеслав Гладков сообщил, что днём 12 июня провёл встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и представителями Минобороны и Росгвардии. Темой совещания стала обстановка в Белгородской области.

О подробностях и итогах губернатор не рассказал. Однако интересно, что Делимханов был одним из тех, кто отвечал Евгению Пригожину на сообщение о ситуации со спецназом «Ахмат» и выполняемым им задачам.


Гладков провёл совещание с Делимхановым и представителями Минобороны и Росгвардии
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Белгороду не хватает китайцев

Во время обсуждения ситуации с обстрелами белгородского приграничья в очередной раз отметились ведущие федерального телеканала. На этот раз острую фразу выдала Ольга Скабеева в ток-шоу на «России 1».

Ведущая заявила, что для защиты Белгородской области очень не помешало бы несколько миллионов солдат китайской армии.

Пока же шоумены соревнуются в больных фантазиях, белгородцы живут в суровой реальности, многие - вынужденно за пределами родного региона.

Ольга Скабеева: Для защиты Белгородской области не хватает китайской армии
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