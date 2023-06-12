Важное совещание, медали ветеранам и китайская армия на Белгородчине: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В День России в Белгородской области и ещё в 54 регионах страны прошла акция по вручению участникам Курской битвы медалей к 80-летию Прохоровского сражения. Награды вручали первые лица региона.
Так, «Железной бабушке» Марии Колтаковой медаль вручил Вячеслав Гладков. Всего к памятной дате в июле этого года отметить должны 380 участников Курской битвы.
Совещание с несколькими неизвестными
Вячеслав Гладков сообщил, что днём 12 июня провёл встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и представителями Минобороны и Росгвардии. Темой совещания стала обстановка в Белгородской области.
О подробностях и итогах губернатор не рассказал. Однако интересно, что Делимханов был одним из тех, кто отвечал Евгению Пригожину на сообщение о ситуации со спецназом «Ахмат» и выполняемым им задачам.
Во время обсуждения ситуации с обстрелами белгородского приграничья в очередной раз отметились ведущие федерального телеканала. На этот раз острую фразу выдала Ольга Скабеева в ток-шоу на «России 1».
Ведущая заявила, что для защиты Белгородской области очень не помешало бы несколько миллионов солдат китайской армии.
Пока же шоумены соревнуются в больных фантазиях, белгородцы живут в суровой реальности, многие - вынужденно за пределами родного региона.