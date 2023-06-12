С 13 июня пункты выдачи гумпомощи в Белгороде снова начнут работать

В субботу, 10 июня, Белгородская область получила более 200 тонн гуманитарной помощи — это 79 фур, которые приехали практически со всех регионов России. Из-за масштабной поставки гуманитарной помощи, несколько дней — 11 и 12 июня — пункты выдачи были закрыты. За эти два дня волонтёры рассортировали поступившие продукты и развезли их по всем пунктам.