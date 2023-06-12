С 13 июня пункты выдачи гумпомощи в Белгороде снова начнут работать

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В субботу, 10 июня, Белгородская область получила более 200 тонн гуманитарной помощи — это 79 фур, которые приехали практически со всех регионов России. Из-за масштабной поставки гуманитарной помощи, несколько дней — 11 и 12 июня — пункты выдачи были закрыты. За эти два дня волонтёры рассортировали поступившие продукты и развезли их по всем пунктам.
Кроме того, за прошедшие дни в регион приехали новые фуры с продуктами. Гумпомощь прислали из Кировской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского и Пермского краев, а также из республик Ингушетия, Кабардино-Балкария и Мордовия.
Из Пермского края пришел большой груз: крупы, консервы, растительное масло. Из Ингушетии и Кабардино-Балкарии также получили партию продуктов питания и бытовой химии, питьевой воды. Целая фура фруктов пришла из Ставрополья. 20 тонн рыбных консервов прислали из Сахалина.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Продукты прислали даже из Мелитополя Запорожской области.
Несмотря на то, как нелегко сейчас им самим, все равно решили прийти на помощь белгородцам. Получили от Мелитополя партию местной черешни и растительного масла. Обратно машина из Запорожской области отправится полная белгородской продукцией. Передаем несколько тонн шебекинских макарон, белгородского печенья и сахар.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области