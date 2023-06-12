Порядка 600 юных белгородцев отправились на летний отдых в Крым

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:52
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 12 июня, в крымские лагеря отправились дети из трёх муниципалитетов региона. Отдыхать ребята будут 21 день в нескольких санаториях в Бахчисарайском районе и в Евпатории.
Глава региона проводил детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги на отдых.
Сегодня проводил очередную группу детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги, которая уехала в Республику Крым по личному приглашению главы Сергея Аксенова. Только что с ним проговорили — детей ждут. Ребят из трех муниципалитетов региона разместят в нескольких крымских санаториях в Бахчисарайском районе и в Евпатории. Надеюсь, что дети наберутся здоровья, искупаются в море, загорят и вернутся радостными домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, уже 14 июня на летний отдых в Пензу отправится следующая группа детей.