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Порядка 600 юных белгородцев отправились на летний отдых в Крым

12 июня 2023, 15:50
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Детей примут в нескольких санаториях в Бахчисарайском районе и в Евпатории.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 12 июня, в крымские лагеря отправились дети из трёх муниципалитетов региона. Отдыхать ребята будут 21 день в нескольких санаториях в Бахчисарайском районе и в Евпатории.

Глава региона проводил детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги на отдых.

Сегодня проводил очередную группу детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги, которая уехала в Республику Крым по личному приглашению главы Сергея Аксенова. Только что с ним проговорили — детей ждут. Ребят из трех муниципалитетов региона разместят в нескольких крымских санаториях в Бахчисарайском районе и в Евпатории. Надеюсь, что дети наберутся здоровья, искупаются в море, загорят и вернутся радостными домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, уже 14 июня на летний отдых в Пензу отправится следующая группа детей.

Сколько отдохнут летом белгородских детей и в каких лагерях
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#Александра Склярова#Летний отдых#Крым#Лагерь#Дети#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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