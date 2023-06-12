Порядка 600 юных белгородцев отправились на летний отдых в Крым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 12 июня, в крымские лагеря отправились дети из трёх муниципалитетов региона. Отдыхать ребята будут 21 день в нескольких санаториях в Бахчисарайском районе и в Евпатории.