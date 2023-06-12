Под Белгородом в день атаки ДРГ пропал парень с татуировкой куклы вуду

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Волонтёры подключились к поискам пропавшего Олега Багмета, о котором ничего не известно с 22 мая.
Олегу 23 года, его рост 183 см, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета — татуировка в виде куклы вуду на кисти левой руки.
Одет он был в белую толстовку с капюшоном, серые шорты и белые кроссовки. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.