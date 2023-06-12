Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Под Белгородом в день атаки ДРГ пропал парень с татуировкой куклы вуду

12 июня 2023, 14:18
23-летнего жителя села Ясные Зори ищут с 22 мая, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Волонтёры подключились к поискам пропавшего Олега Багмета, о котором ничего не известно с 22 мая.

Олегу 23 года, его рост 183 см, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета — татуировка в виде куклы вуду на кисти левой руки.

Одет он был в белую толстовку с капюшоном, серые шорты и белые кроссовки. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Фото: Лиза Алерт
Под Белгородом среди недели пропал мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожилой мужчина без фаланги пропал в Шебекинском горокруге
#Евгений Грицков#Пропал мужчина#Поиск пропавших#Общество#Белгородский район#Ясные зори
Подпишитесь
«Железной бабушке» вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения
Сегодня, 13:27
Гладков: тысячи жителей Белгородской области лишились своих домов
Сегодня, 08:14
Выплаты пострадавшим при обстрелах белгородцам предложили сделать регулярными
Сегодня, 08:02
В День России ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье
Сегодня, 08:34
«База»: поезд сошёл с рельсов под Белгородом из-за атаки беспилотников
Сегодня, 09:18
Ольга Скабеева: Для защиты Белгородской области не хватает китайской армии
Сегодня, 10:43