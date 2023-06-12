Гладков: тысячи жителей Белгородской области лишились своих домов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По словам Гладкова, на помощь белгородцам сейчас пришла вся Россия.
Сегодня так сложилось, что тысячи жителей области лишились своего дома. Они были вынуждены покинуть свои города и сёла. Но именно в такие моменты становится ясно, кто настоящий, а кто — «просто поговорить».
Вячеслав Гладков
Жителей приграничья приютили в Липецке, Воронеже, Туле, Пензе, Подольске, Томске, Ярославле, Калуге, в Крыму. Губернатор уверен, что все трудности удастся преодолеть и что «близок день, когда спокойствие и безопасность вернутся в дома жителей региона».
День России отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник назывался Днём принятия Декларации о государственном суверенитете России.