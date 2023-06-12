Гладков: тысячи жителей Белгородской области лишились своих домов

Жителей приграничья приютили в Липецке, Воронеже, Туле, Пензе, Подольске, Томске, Ярославле, Калуге, в Крыму. Губернатор уверен, что все трудности удастся преодолеть и что «близок день, когда спокойствие и безопасность вернутся в дома жителей региона».