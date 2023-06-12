«База»: поезд сошёл с рельсов под Белгородом из-за атаки беспилотников

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Telegram-канал Baza назвал причину аварии поезда в Белгородской области 10 июня. Тогда 15 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов недалеко от железнодорожной станции в Алексеевском горокруге.
По данным источника со слов машиниста поезда, состав атаковали два беспилотника-камикадзе. Один упал перед локомотивом, повредив железнодорожное полотно, второй приземлился в хвост поезда. В происшествии никто не пострадал. Расписание поездов временно пришлось скорректировать.
Дополнение. Позже Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что причиной схода состава стало срабатывание взрывчатки на самих железнодорожных путях.