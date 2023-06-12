«База»: поезд сошёл с рельсов под Белгородом из-за атаки беспилотников

По данным источника со слов машиниста поезда, состав атаковали два беспилотника-камикадзе. Один упал перед локомотивом, повредив железнодорожное полотно, второй приземлился в хвост поезда. В происшествии никто не пострадал. Расписание поездов временно пришлось скорректировать.