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«База»: поезд сошёл с рельсов под Белгородом из-за атаки беспилотников

12 июня 2023, 09:18
Фото: 1MI

ВСУ атаковали поезд в Белгородской области дронами-камикадзе

Причиной схода 15 вагонов с рельс в Алексеевском горокруге 10 июня стала атака дронов-камикадзе.

Telegram-канал Baza назвал причину аварии поезда в Белгородской области 10 июня. Тогда 15 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов недалеко от железнодорожной станции в Алексеевском горокруге.

По данным источника со слов машиниста поезда, состав атаковали два беспилотника-камикадзе. Один упал перед локомотивом, повредив железнодорожное полотно, второй приземлился в хвост поезда. В происшествии никто не пострадал. Расписание поездов временно пришлось скорректировать.

Дополнение. Позже Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что причиной схода состава стало срабатывание взрывчатки на самих железнодорожных путях.

В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
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#Евгений Грицков#Поезд#Сошёл с рельсов#Происшествия#Беспилотники#Дрон-камикадзе#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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