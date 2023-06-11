В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов

Posted Сегодня, 21:16
Published Сегодня, 21:16
Modified Сегодня, 21:18
Updated Сегодня, 21:18
В Алексеевском горокруге 10 июня с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Происшествие случилось рядом с ж/д станцией. Пустой состав ехал до станции одного из предприятий.
По предварительной информации, пострадавших нет. Нарушений в движении пригородных поездов не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.
Что привело к ЧП, выяснят специалисты.
Напомним, что в начале мая в Брянской области в районе одной из ж/д станций сработало неустановленное взрывное устройство. С рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. Губернатор региона сообщал, что обошлось без пострадавших.