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В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов

10 июня 2023, 21:16
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Происшествие случилось в Алексеевском горокруге, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пустой состав следовал к станции одного из предприятий. Что привело к ЧП, выясняют специалисты.

В Алексеевском горокруге 10 июня с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Происшествие случилось рядом с ж/д станцией. Пустой состав ехал до станции одного из предприятий.

По предварительной информации, пострадавших нет. Нарушений в движении пригородных поездов не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.

Что привело к ЧП, выяснят специалисты.

Напомним, что в начале мая в Брянской области в районе одной из ж/д станций сработало неустановленное взрывное устройство. С рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. Губернатор региона сообщал, что обошлось без пострадавших.

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#Инна Рогова#Вагоны#Рельсы#Чп#Ж/д станция#Происшествия#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Вячеслав Гладков
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