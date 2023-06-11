Сроки отключения горячей воды перенесли в Белгороде

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В Белгороде перенесли сроки отключения горячей воды. Корректировки коснулись жителей центральной и северной частей города, а также Левобережья.
Горячей воды здесь не будет с 20 июня по 4 июля. Ранее дату отключения планировали на 13 июня.
С 15 по 28 июня будут готовить к работе в зимний период котельные «Губкина, 55», «Губкина, 57», «Молодёжная». Специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением и отремонтируют изношенные участки.
Традиционный сезон отключений горячей воды в регионе стартовал в мае. С графиком работ можно ознакомиться по ссылке.
Отключения занимают две недели. О том, почему в Белгороде установлен именно такой срок, ранее объяснил мэр Валентин Демидов.