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Сроки отключения горячей воды перенесли в Белгороде

11 июня 2023, 06:35
Фото: 1MI
Корректировки коснулись жителей центра, Левобережья и северной части города. Сезон тазиков начнётся здесь позже — с 20 июня, а не с 13 июня, как планировалось ранее. Об изменениях предупредили в мэрии.

В Белгороде перенесли сроки отключения горячей воды. Корректировки коснулись жителей центральной и северной частей города, а также Левобережья.

Горячей воды здесь не будет с 20 июня по 4 июля. Ранее дату отключения планировали на 13 июня.

С 15 по 28 июня будут готовить к работе в зимний период котельные «Губкина, 55», «Губкина, 57», «Молодёжная». Специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением и отремонтируют изношенные участки.

Традиционный сезон отключений горячей воды в регионе стартовал в мае. С графиком работ можно ознакомиться по ссылке.

Отключения занимают две недели. О том, почему в Белгороде установлен именно такой срок, ранее объяснил мэр Валентин Демидов.

Почему в Белгороде горячую воду отключают на две недели?
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#Инна Рогова#Отключение воды#Горячая вода#Котельная#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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