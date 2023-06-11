Продукты, вывоз мусора, выплаты: какие проблемы испытывают оставшиеся дома шебекинцы

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Оставшиеся дома жители некоторых населённых Шебекинского горокруга испытывают немало трудностей — от перебоев с поставкой некоторых товаров в магазины до проблем с электричеством и вывозом мусора. Особенно тяжело приходится жителям приграничья.
По словам главы муниципалитета Владимира Жданова, магазины «в большинстве своём работают». Некоторые торговые точки открыты и в Шебекино. Однако есть проблемы с поставкой некоторых товаров. Устранить их местные власти рассчитывают в течение ближайшей недели.
Большая часть Шебекино и несколько сёл остаются без электроэнергии. Её частично удалось восстановить в Чураево, Кошлаково, Крапивном, Пенцево. Энергетики продолжают решать проблему.
Сложности возникли и с вывозом мусора. Техника, расположенная на базе в Шебекино, пострадала от обстрела. Как заявил Жданов, мусор сейчас вывозят, но нужно время на восстановление процесса.
Что касается выплат и пенсий, которые шебекинцы получали через «Почту России», сейчас в горокруге работает 18 отделений. Там, где они закрыты, изучат другие варианты доставки, заверил Жданов.