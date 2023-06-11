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Продукты, вывоз мусора, выплаты: какие проблемы испытывают оставшиеся дома шебекинцы

11 июня 2023, 14:14
Фото: кадр из видео Владимира Жданова

Глава горокруга Жданов рассказал о проблемах у оставшихся дома шебекинцев

Магазины в сёлах работают, но есть перебои с поставкой некоторых товаров. Сбился и процесс вывоза мусора, так как при обстреле пострадала техника. О других трудностях рассказал глава горокруга Владимир Жданов.

Оставшиеся дома жители некоторых населённых Шебекинского горокруга испытывают немало трудностей — от перебоев с поставкой некоторых товаров в магазины до проблем с электричеством и вывозом мусора. Особенно тяжело приходится жителям приграничья.

По словам главы муниципалитета Владимира Жданова, магазины «в большинстве своём работают». Некоторые торговые точки открыты и в Шебекино. Однако есть проблемы с поставкой некоторых товаров. Устранить их местные власти рассчитывают в течение ближайшей недели.

Большая часть Шебекино и несколько сёл остаются без электроэнергии. Её частично удалось восстановить в Чураево, Кошлаково, Крапивном, Пенцево. Энергетики продолжают решать проблему.

Сложности возникли и с вывозом мусора. Техника, расположенная на базе в Шебекино, пострадала от обстрела. Как заявил Жданов, мусор сейчас вывозят, но нужно время на восстановление процесса.

Что касается выплат и пенсий, которые шебекинцы получали через «Почту России», сейчас в горокруге работает 18 отделений. Там, где они закрыты, изучат другие варианты доставки, заверил Жданов.

Видео: Владимир Жданов / "Шёпот Шебекино"
Здание ТЦ в Шебекино повреждено прямым попаданием снаряда ВСУ
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Магазины#Товары#Почта#Электричество#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Видео
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