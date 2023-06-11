Памятную медаль к годовщине Прохоровского сражения получат 380 человек

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
380 человек получат медаль к 80-летию Прохоровского сражения. Награду передадут жителям 55 регионов, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Медали уже начинают вручать в Белгородской области. Процесс награждения запустили и в Подмосковье.
В Подольске уже вручена почётная медаль к 80-летию Прохоровского сражения Марине Михайловне Рохлиной — очень известному и уважаемому нашему ветерану. Мы обратились во все регионы, где проживают наши ветераны. Увидели понимание руководителей регионов и муниципалитетов. И сейчас эта акция распространяется по всей стране.
Вячеслав Гладков
Об учреждении медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» стало известно ещё в марте. Предполагалось, что вручать её будут ветеранам — участникам Курской битвы, а также строителям ж/д ветки Старый Оскол — Ржава. При этом ранее глава региона поручил, чтобы участникам сражения передали медали в один день.