Памятную медаль к годовщине Прохоровского сражения получат 380 человек

Об учреждении медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» стало известно ещё в марте. Предполагалось, что вручать её будут ветеранам — участникам Курской битвы, а также строителям ж/д ветки Старый Оскол — Ржава. При этом ранее глава региона поручил, чтобы участникам сражения передали медали в один день.