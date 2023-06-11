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Осколками от работы ПВО повредило кровлю двух домов под Белгородом

11 июня 2023, 10:46
Фото: 1MI
фото тематическое
Повреждения зафиксировали в домах в Разумном и Стрелецком. Помимо Белгородского района, под обстрелами ВСУ 10 июня были Шебекинский и Грайворонский горокруга, Волоконовский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Разумном и Стрелецком Белгородского района в результате работы ПВО пострадали два дома — осколками повредило кровлю. Обошлось без пострадавших.

В Белгородском районе 10 июня от обстрелов также пострадали приграничные Журавлёвка и Нехотеевка. По первому селу выпустили 16 миномётных и 15 артиллерийских снарядов, во втором зафиксировали три прилёта. Никто не пострадал.

По Шебекинскому горокругу за день выпустили 12 артиллерийских и 34 миномётных снарядов, семь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. ВСУ били по Шебекино, Новой Таволжанке, Мурому. Пострадавших среди мирных жителей нет. Количество повреждений в Шебекино уточняется.

В Волоконовском районе под обстрел попал хутор Старый, в Грайворонском горокруге — Сподарюшино и Новостроевка-Вторая. В результате обстрела последнего села, напомним, повреждения получили забор и кровля хозпостройки частного дома, ЛЭП.

В число крупных ЧП за минувшие сутки также попал сход грузовых вагонов с рельсов в Алексеевском горокруге. По словам главы региона, причины происшествия всё ещё уточняются.

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