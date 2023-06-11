Осколками от работы ПВО повредило кровлю двух домов под Белгородом

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Разумном и Стрелецком Белгородского района в результате работы ПВО пострадали два дома — осколками повредило кровлю. Обошлось без пострадавших.
В Белгородском районе 10 июня от обстрелов также пострадали приграничные Журавлёвка и Нехотеевка. По первому селу выпустили 16 миномётных и 15 артиллерийских снарядов, во втором зафиксировали три прилёта. Никто не пострадал.
По Шебекинскому горокругу за день выпустили 12 артиллерийских и 34 миномётных снарядов, семь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. ВСУ били по Шебекино, Новой Таволжанке, Мурому. Пострадавших среди мирных жителей нет. Количество повреждений в Шебекино уточняется.
В Волоконовском районе под обстрел попал хутор Старый, в Грайворонском горокруге — Сподарюшино и Новостроевка-Вторая. В результате обстрела последнего села, напомним, повреждения получили забор и кровля хозпостройки частного дома, ЛЭП.
В число крупных ЧП за минувшие сутки также попал сход грузовых вагонов с рельсов в Алексеевском горокруге. По словам главы региона, причины происшествия всё ещё уточняются.