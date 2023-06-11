Осколками от работы ПВО повредило кровлю двух домов под Белгородом

По Шебекинскому горокругу за день выпустили 12 артиллерийских и 34 миномётных снарядов, семь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. ВСУ били по Шебекино, Новой Таволжанке, Мурому. Пострадавших среди мирных жителей нет. Количество повреждений в Шебекино уточняется.