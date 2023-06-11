Ночное ЧП, проблемы оставшихся шебекинцев и первые выплаты: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
10 июня в Алексеевском горокруге с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов. Все они были пустыми и следовали к одному из предприятий. Пострадавших нет.
Из-за ЧП корректировки коснулись маршрута пригородного поезда между Алексеевкой и Валуйками. Один рейс сократили до станции Бирюч, другой с отправлением в 5:36 отменили.
В ЮВЖД сообщили, что до полудня частично восстановили движение на перегоне Хлевище — Бирюч.
Причины ЧП до сих пор официально не назвали. На месте происшествия работали следователи.
В некоторых населённых пунктах Шебекинского горокруга остаются жители. На фоне последних событий они ежедневно сталкиваются с разными проблемами, помимо угрозы обстрелов.
Так, в магазинах есть перебои с поставкой некоторых товаров. В большей части Шебекино и в некоторых сёлах нет электроэнергии, но специалисты решают проблему. Сложности возникли и с вывозом мусора: некоторая техника пострадала при обстрелах.
Почти 19 тыс. человек получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей. Процесс перечисления затянулся, так как информацию сверяют с базами данных.
По 10 тыс. рублей решили выплатить жителям сёл с действующим режимом ЧС, ряда населённых пунктов Шебекинского (в том числе Шебекино) и Грайворонского горокругов.