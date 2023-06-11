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Ночное ЧП, проблемы оставшихся шебекинцев и первые выплаты: итоги дня по-белгородски

11 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Алексеевском горокруге с рельсов сошли 15 грузовых вагонов, оставшиеся дома шебекинцы столкнулись с множеством проблем, помимо угрозы обстрелов, а в регионе тем временем стартовали первые выплаты пострадавшим от атак ВСУ белгородцам.

ЧП в Алексеевском горокруге

10 июня в Алексеевском горокруге с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов. Все они были пустыми и следовали к одному из предприятий. Пострадавших нет.

Из-за ЧП корректировки коснулись маршрута пригородного поезда между Алексеевкой и Валуйками. Один рейс сократили до станции Бирюч, другой с отправлением в 5:36 отменили.

В ЮВЖД сообщили, что до полудня частично восстановили движение на перегоне Хлевище — Бирюч.

Причины ЧП до сих пор официально не назвали. На месте происшествия работали следователи.

В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
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Тяжёлая доля шебекинцев

В некоторых населённых пунктах Шебекинского горокруга остаются жители. На фоне последних событий они ежедневно сталкиваются с разными проблемами, помимо угрозы обстрелов.

Так, в магазинах есть перебои с поставкой некоторых товаров. В большей части Шебекино и в некоторых сёлах нет электроэнергии, но специалисты решают проблему. Сложности возникли и с вывозом мусора: некоторая техника пострадала при обстрелах.

Продукты, вывоз мусора, выплаты: какие проблемы испытывают оставшиеся дома шебекинцы
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Первые выплаты для пострадавших белгородцев

Почти 19 тыс. человек получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей. Процесс перечисления затянулся, так как информацию сверяют с базами данных.

По 10 тыс. рублей решили выплатить жителям сёл с действующим режимом ЧС, ряда населённых пунктов Шебекинского (в том числе Шебекино) и Грайворонского горокругов.

Первые пострадавшие от обстрелов белгородцы получили выплаты в 10 тысяч рублей
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