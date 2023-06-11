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Published Сегодня, 12:09

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Мародёры в военной форме ограбили и избили шебекинца в его собственном доме

11 июня 2023, 12:09
Фото: 1MI
Пострадавший мужчина оставался дома несколько дней, пока его не эвакуировали в Белгород. Шебекинец утверждает, что нападавших было четверо, причём двое из них были в военной форме. С историей уже разбирается полиция.

Житель Шебекино утверждает, что его ограбили и жестоко избили мародёры. Мужчина попросил губернатора обратить внимание на эту историю и сделать так, чтобы нападавших как можно быстрее нашли, пока от их рук не пострадали другие шебекинцы.

По словам обратившегося, 4 июня в его доме на него напали неизвестные. Двое из них, по словам мужчины, были одеты в военную форму.

«Меня сильно избили битами, ограбили, сняли цепь и крест, забрали деньги и другое имущество. Всё это происходило днём, соседи видели, но боялись вмешаться», — пишет житель региона. Произошло всё это в Шебекино на улице Горяинова. Мужчина добавляет, что связи не было, а сам он, избитый, пролежал несколько дней, пока его в Белгород не эвакуировали волонтёры.

8 июня мужчина подал заявление в областное МВД. «Меня заверили, что со мной свяжутся на следующий день, но никто со мной не связался, судебную медицинскую экспертизу не проводят», — об этом пострадавший заявил 10 июня.

Почему мне страшно? Потому что душа болит за Отечество. Я сам ветеран, участник боевых действий, пережил инсульт и много заболеваний имею. Будь я в форме, я бы смог ответить этим мародёрам. Прошу вас о помощи, так как боюсь, что это дело спустят и от этих мародёров пострадают мои земляки.
из обращения пострадавшего мужчины

11 июня на обращение отреагировали в областном МВД. В ведомстве подтвердили, что мужчина обращался к ним с заявлением, и добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее шебекинцы уже сообщали о случаях возможного мародёрства в горокруге. От рук неизвестных едва не пострадала и подстанция скорой помощи: медики успели вывезти оборудование и технику. При этом ранее жителей заверили, что в Шебекино усилят патрули, чтобы не допустить мародёрства.

Мародёры выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны
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#Инна Рогова#Мародёры#Военная форма#Нападение#Избиение#Ветеран боевых действий#Происшествия#Мвд#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Белгород
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