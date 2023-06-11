Мародёры в военной форме ограбили и избили шебекинца в его собственном доме

«Меня сильно избили битами, ограбили, сняли цепь и крест, забрали деньги и другое имущество. Всё это происходило днём, соседи видели, но боялись вмешаться», — пишет житель региона. Произошло всё это в Шебекино на улице Горяинова. Мужчина добавляет, что связи не было, а сам он, избитый, пролежал несколько дней, пока его в Белгород не эвакуировали волонтёры.