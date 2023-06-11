Мародёры в военной форме ограбили и избили шебекинца в его собственном доме

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Житель Шебекино утверждает, что его ограбили и жестоко избили мародёры. Мужчина попросил губернатора обратить внимание на эту историю и сделать так, чтобы нападавших как можно быстрее нашли, пока от их рук не пострадали другие шебекинцы.
По словам обратившегося, 4 июня в его доме на него напали неизвестные. Двое из них, по словам мужчины, были одеты в военную форму.
«Меня сильно избили битами, ограбили, сняли цепь и крест, забрали деньги и другое имущество. Всё это происходило днём, соседи видели, но боялись вмешаться», — пишет житель региона. Произошло всё это в Шебекино на улице Горяинова. Мужчина добавляет, что связи не было, а сам он, избитый, пролежал несколько дней, пока его в Белгород не эвакуировали волонтёры.
8 июня мужчина подал заявление в областное МВД. «Меня заверили, что со мной свяжутся на следующий день, но никто со мной не связался, судебную медицинскую экспертизу не проводят», — об этом пострадавший заявил 10 июня.
Почему мне страшно? Потому что душа болит за Отечество. Я сам ветеран, участник боевых действий, пережил инсульт и много заболеваний имею. Будь я в форме, я бы смог ответить этим мародёрам. Прошу вас о помощи, так как боюсь, что это дело спустят и от этих мародёров пострадают мои земляки.
из обращения пострадавшего мужчины
11 июня на обращение отреагировали в областном МВД. В ведомстве подтвердили, что мужчина обращался к ним с заявлением, и добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее шебекинцы уже сообщали о случаях возможного мародёрства в горокруге. От рук неизвестных едва не пострадала и подстанция скорой помощи: медики успели вывезти оборудование и технику. При этом ранее жителей заверили, что в Шебекино усилят патрули, чтобы не допустить мародёрства.