Движение поездов на перегоне в Белгородской области восстановили по одному пути

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
На перегоне Хлевище — Бирюч восстановили движение по одному пути. Работы пришлось проводить из-за ЧП, которое случилось в Алексеевском горокруге накануне. С рельсов сошли локомотив и 15 вагонов грузового поезда, все они были пустыми и следовали к одному из предприятий.
Восстановление второго пути продолжается.
В ЮВЖД сообщили, что происшествие случилось 10 июня в 21:47. Обошлось без пострадавших. Из-за ЧП пришлось ввести корректировки: пригородный поезд №6402 Валуйки — Алексеевка сократили до станции Бирюч, а поезд №6401 Алексеевка — Валуйки отправлением в 5:36 отменили. Автотранспортом к местам назначения доставили восьмерых пассажиров.
Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Алексеевском горокруге пришлось остановить движение электричек и пригородных поездов.