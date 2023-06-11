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Движение поездов на перегоне в Белгородской области восстановили по одному пути

11 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
Накануне произошло ЧП: с рельсов сошли локомотив и 15 пустых вагонов грузового поезда. Из-за происшествия пришлось отменить один и скорректировать маршрут второго пригородного поезда, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

На перегоне Хлевище — Бирюч восстановили движение по одному пути. Работы пришлось проводить из-за ЧП, которое случилось в Алексеевском горокруге накануне. С рельсов сошли локомотив и 15 вагонов грузового поезда, все они были пустыми и следовали к одному из предприятий.

Восстановление второго пути продолжается.

В ЮВЖД сообщили, что происшествие случилось 10 июня в 21:47. Обошлось без пострадавших. Из-за ЧП пришлось ввести корректировки: пригородный поезд №6402 Валуйки — Алексеевка сократили до станции Бирюч, а поезд №6401 Алексеевка — Валуйки отправлением в 5:36 отменили. Автотранспортом к местам назначения доставили восьмерых пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Алексеевском горокруге пришлось остановить движение электричек и пригородных поездов.

В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
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#Инна Рогова#Ювжд#Вагоны#Рельсы#Восстановление#Электрички#Пригородные поезда#Общество#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
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