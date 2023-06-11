Движение поездов на перегоне в Белгородской области восстановили по одному пути

На перегоне Хлевище — Бирюч восстановили движение по одному пути. Работы пришлось проводить из-за ЧП, которое случилось в Алексеевском горокруге накануне. С рельсов сошли локомотив и 15 вагонов грузового поезда, все они были пустыми и следовали к одному из предприятий.