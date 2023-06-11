Белгородский «Салют» завершил сезон на четвёртом месте футбольного первенства

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Встреча «Салюта» и «Родины-2» 10 июня завершилась победой московской команды (0:1). Игра состоялась на стадионе в Белгороде. Гости открыли счёт на десятой минуте. Хозяева пытались отыграться, но безуспешно.
По итогам игры белгородский «Салют» завершает сезон на четвёртом месте турнирной таблицы первенства России по футболу среди команд второй лиги.
Тренер команды Виктор Навоченко отметил, что его подопечные «в целом молодцы» и что повлияли на исход в том числе травмы игроков.
Не выиграли мы сегодня. Что пошло не так? Конечно, сказывалась значимость игры, потому что она влияла на распределение мест в таблице. Начало чуть скомканное получилось, хотя 2-3 удара на первых минутах мы сделали. Но, к сожалению, пропустили контратаку гостей.
Виктор Навоченко