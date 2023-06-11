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15-летний белгородец попал в ДТП на отцовском авто: пострадали ещё двое подростков

11 июня 2023, 13:13

Трое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области

Парень не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево. Водительских прав у юного автомобилиста не было. Всего за минувшие сутки в авариях пострадали четверо подростков, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

В Чернянском районе трое подростков пострадали в результате ДТП. Авария произошла 10 июня на трассе Короча — Чернянка — Красное в 04:25.

По предварительным данным, 15-летний парень не справился с управлением отцовского Nissan Murano, в результате чего иномарка съехала в кювет, а после врезалась в дерево. Водительских прав у подростка не было.

Пострадали три человека: парень, сидевший за рулём, а также его пассажиры 13 и 16 лет. Подростков госпитализировали.

В тот же день в Ровеньках пострадала ещё одна несовершеннолетняя. На нерегулируемом переходе на улице Ст. Разина 15-летняя девушка попала под колёса Volkswagen Amarok.

Это не первые аварии, в которых пострадали дети, с начала июня в Белгородской области. В Чернянке трёх девочек 5, 6 и 10 лет сбили на пешеходном переходе. В Белгороде под колёса авто попал 8-летний мальчик на самокате.

Молодой водитель в Белгородской области сбил на дороге троих детей
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#Инна Рогова#ДТП#Аварии#Подростки#Происшествия#Белгородская область#Чернянский район#Ровеньки
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