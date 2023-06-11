15-летний белгородец попал в ДТП на отцовском авто: пострадали ещё двое подростков

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Чернянском районе трое подростков пострадали в результате ДТП. Авария произошла 10 июня на трассе Короча — Чернянка — Красное в 04:25.
По предварительным данным, 15-летний парень не справился с управлением отцовского Nissan Murano, в результате чего иномарка съехала в кювет, а после врезалась в дерево. Водительских прав у подростка не было.
Пострадали три человека: парень, сидевший за рулём, а также его пассажиры 13 и 16 лет. Подростков госпитализировали.
В тот же день в Ровеньках пострадала ещё одна несовершеннолетняя. На нерегулируемом переходе на улице Ст. Разина 15-летняя девушка попала под колёса Volkswagen Amarok.
Это не первые аварии, в которых пострадали дети, с начала июня в Белгородской области. В Чернянке трёх девочек 5, 6 и 10 лет сбили на пешеходном переходе. В Белгороде под колёса авто попал 8-летний мальчик на самокате.