Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Изображение материала

За сегодняшний день Белгородская область получила более 200 тонн гуманитарной помощи

10 июня 2023, 04:49
Фото: 1MI
Гумпомощь присылают практически со всех регионов России, отметил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 10 июня, регион принял 79 фур с 200 тоннами гуманитарной помощи, которую привезли практически со всех регионов России.

Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти, чтобы все жители эвакуированных городов и сёл имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров, которые находятся в нашем распоряжении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Всего в Белгороде открыты четыре пункта выдачи гумпомощи:

  1. Центр молодёжных инициатив (ЦМИ), ул. Студенческая, 17А
    График работы: с 10:00 до 17:00
  2. КЦ «Октябрь», ул. Николая Островского, 20
    График работы: с 10:00 до 17:00
  3. ДС «Космос», ул. Королёва, 5
    График работы: с 10:00 до 20:00
  4. ТЦ «Пять звезд», ул. Есенина, 12А

Задать дополнительные вопросы касательно получения гуманитарной помощи можно по номерам телефонов: 8 (4722) 25-73-60 и 8 (910) 737-03-40.

Как работает пункт приёма гуманитарной помощи жителям приграничья в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Всем жителям отселённых населённых пунктов положены единовременные выплатыМашинки взяли из дома с собой: о чём говорят шебекинцы в пунктах выдачи гуманитаркиВ пункте временного размещения для шебекинцев в Белгороде остаётся около 200 человек
#Александра Склярова#Гуманитарная помощь#Пункт#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Власти Белгородской области утвердили выплаты жителям приграничных населённых пунктов
Сегодня, 08:59
В Белгороде два дня не будут выдавать гуманитарную помощь
Сегодня, 06:26
Стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества
Вчера, 09:40
Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата
Вчера, 08:36
Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты
Вчера, 13:08
Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде
Вчера, 12:48