За сегодняшний день Белгородская область получила более 200 тонн гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 10 июня, регион принял 79 фур с 200 тоннами гуманитарной помощи, которую привезли практически со всех регионов России.
Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти, чтобы все жители эвакуированных городов и сёл имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров, которые находятся в нашем распоряжении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всего в Белгороде открыты четыре пункта выдачи гумпомощи:
Задать дополнительные вопросы касательно получения гуманитарной помощи можно по номерам телефонов: 8 (4722) 25-73-60 и 8 (910) 737-03-40.