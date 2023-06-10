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Выплаты, проблемы дружинников и поляки в ДРГ: итоги недели по-белгородски

10 июня 2023, 15:02
Фото: Bel.ru
С 5 по 9 июня в Белгородской области, как обычно, произошло множество событий. Расскажем вам о единовременных выплатах, последствиях атаки дрона в Белгороде, связи сидра-убийцы с нашим регионом, польских наёмниках и бессрочных контрактах дружинников.

Выплаты за утрату имущества

Белгородцам, наконец, разъяснили, кто может рассчитывать на единовременные выплаты от властей и какие суммы под ними подразумеваются.

Всего анонсировали две выплаты — по 10 тыс. и по 50 тыс. рублей. На выплату 10 тыс. рублей могут рассчитывать все жители Шебекинского округа, а также жители населённых пунктов, в которых введён режим ЧС и был объявлен режим КТО.

По 50 тысяч получат жители 15 населённых пунктов, в которых введён режим ЧС, а также жители Шебекино, посёлка Шебекинского, Новой Таволжанки и Архангельского в Шебекинском округе.

Если же ваш населённый пункт не входит в перечень, но дом оказался разрушен, нужно подать заявление. А с ним обратиться в управление соцзащиты населения области и дождаться подтверждения регионального министерства строительства.

Стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества
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Сидр-убийца и его создатель из Белгородской области

Скандальную историю о сидре-убийце на этой неделе наверняка слышали многие. Напиток «Мистер Сидр» оказался смертельно опасным — количество погибших превысило уже 30 человек. Отравились и находятся в больнице ещё больше пострадавших. Всего известно о сотне потерпевших, среди них есть и несовершеннолетние.

Для жителей Белгородской области открываются же новые интересные подробности. Как оказалось, подозреваемый в производстве «Мистера Сидра» Анар Гусейнов — наш земляк. На Белгородчине он родился, а сейчас прописан в Самарской области. Там же было и производство сидра компанией «Винтай», владельцем которой является Гусейнов. Ранее мужчина уже выпускал алкогольные напитки без сертификации. Подробнее о тёмном прошлом Анара Гусейнова мы рассказали здесь.

Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области
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Беспилотник в Белгороде

Пятница в Белгороде была беспокойной — неоднократная работа системы ПВО, а после беспилотник ВСУ упал на офисное здание. Это произошло на Харьковской горе.

Детонации устройства, к счастью, не произошло, но дрон загорелся. На территории нашли обломок крыши и металлические шарики. Огонь быстро потушили. Обошлось ЧП без пострадавших.

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание
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Контракт без даты

Такое предложение поступает участникам белгородской народной дружины — подписать «Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве» без даты. Это значит, что документ не содержит сроков и не предполагает положений, которые могли бы защитить бойцов при ранениях или смерти. А чтобы дружинники не слишком смущались, даты якобы проставляют после подписания документов — именно так говорят бойцам.

Добровольцы-дружинники сокрушаются количеством обязанностей и отсутствием хоть каких-то прав и защиты. Как сказал один из бойцов, многие участники добровольной дружины из-за этого решили уйти. Мужчины не готовы мириться с такими контрактами. Белгородцы надеются, что областная дума примет закон об ополченцах в ближайшее время.

Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты
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Польские наёмники вошли в «гости» к белгородцам

Выясняются новые подробности майского прорыва группы диверсантов на территорию Белгородской области. Вместе с украинцами в Грайворонском округе побывали и поляки. В этом признались сами наёмники из Польши, но позднее удалили пост с откровением.

Тем не менее, следы поляков в Грайворонском округе остались и без этого — на видео из муниципалитета порой слышно польский язык. Согласно российским СМИ, вместе с ВСУ на территорию РФ в мае вошли до 12 наёмников из Польши.

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область
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#Белгородская область#Белгород#Итоги недели#Общество#Приграничье#Беспилотник#Единовременная выплата#Последний звонок#Мистер сидр#Дружинники
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