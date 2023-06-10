Выплаты, проблемы дружинников и поляки в ДРГ: итоги недели по-белгородски

Такое предложение поступает участникам белгородской народной дружины — подписать «Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве» без даты. Это значит, что документ не содержит сроков и не предполагает положений, которые могли бы защитить бойцов при ранениях или смерти. А чтобы дружинники не слишком смущались, даты якобы проставляют после подписания документов — именно так говорят бойцам.