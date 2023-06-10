Выплаты, проблемы дружинников и поляки в ДРГ: итоги недели по-белгородски

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Белгородцам, наконец, разъяснили, кто может рассчитывать на единовременные выплаты от властей и какие суммы под ними подразумеваются.
Всего анонсировали две выплаты — по 10 тыс. и по 50 тыс. рублей. На выплату 10 тыс. рублей могут рассчитывать все жители Шебекинского округа, а также жители населённых пунктов, в которых введён режим ЧС и был объявлен режим КТО.
По 50 тысяч получат жители 15 населённых пунктов, в которых введён режим ЧС, а также жители Шебекино, посёлка Шебекинского, Новой Таволжанки и Архангельского в Шебекинском округе.
Если же ваш населённый пункт не входит в перечень, но дом оказался разрушен, нужно подать заявление. А с ним обратиться в управление соцзащиты населения области и дождаться подтверждения регионального министерства строительства.
Скандальную историю о сидре-убийце на этой неделе наверняка слышали многие. Напиток «Мистер Сидр» оказался смертельно опасным — количество погибших превысило уже 30 человек. Отравились и находятся в больнице ещё больше пострадавших. Всего известно о сотне потерпевших, среди них есть и несовершеннолетние.
Для жителей Белгородской области открываются же новые интересные подробности. Как оказалось, подозреваемый в производстве «Мистера Сидра» Анар Гусейнов — наш земляк. На Белгородчине он родился, а сейчас прописан в Самарской области. Там же было и производство сидра компанией «Винтай», владельцем которой является Гусейнов. Ранее мужчина уже выпускал алкогольные напитки без сертификации. Подробнее о тёмном прошлом Анара Гусейнова мы рассказали здесь.
Пятница в Белгороде была беспокойной — неоднократная работа системы ПВО, а после беспилотник ВСУ упал на офисное здание. Это произошло на Харьковской горе.
Детонации устройства, к счастью, не произошло, но дрон загорелся. На территории нашли обломок крыши и металлические шарики. Огонь быстро потушили. Обошлось ЧП без пострадавших.
Такое предложение поступает участникам белгородской народной дружины — подписать «Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве» без даты. Это значит, что документ не содержит сроков и не предполагает положений, которые могли бы защитить бойцов при ранениях или смерти. А чтобы дружинники не слишком смущались, даты якобы проставляют после подписания документов — именно так говорят бойцам.
Добровольцы-дружинники сокрушаются количеством обязанностей и отсутствием хоть каких-то прав и защиты. Как сказал один из бойцов, многие участники добровольной дружины из-за этого решили уйти. Мужчины не готовы мириться с такими контрактами. Белгородцы надеются, что областная дума примет закон об ополченцах в ближайшее время.
Выясняются новые подробности майского прорыва группы диверсантов на территорию Белгородской области. Вместе с украинцами в Грайворонском округе побывали и поляки. В этом признались сами наёмники из Польши, но позднее удалили пост с откровением.
Тем не менее, следы поляков в Грайворонском округе остались и без этого — на видео из муниципалитета порой слышно польский язык. Согласно российским СМИ, вместе с ВСУ на территорию РФ в мае вошли до 12 наёмников из Польши.