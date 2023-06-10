В Тульскую область отправились 49 шебекинцев

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Стало известно, что 49 человек из Шебекинского горокруга 9 июня отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 вывезенных жителей.
Вчера, например, губернатор Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, встретился с нашими жителями. Посмотрел, как они устроились, и я очень благодарен лично ему и всем губернаторам, которые откликнулись на нашу беду и принимают наши семьи, принимают наших детей.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области на фоне сложной обстановки эвакуировали почти 60 тысяч человек. Людей вывезли в безопасное место за довольно небольшой промежуток времени.