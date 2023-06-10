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В Тульскую область отправились 49 шебекинцев

10 июня 2023, 08:30
Фото: 1MI
Всего более 700 жителей из Шебекинского округа вывезли в разные регионы страны. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
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СВО

Стало известно, что 49 человек из Шебекинского горокруга 9 июня отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 вывезенных жителей.

Вчера, например, губернатор Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, встретился с нашими жителями. Посмотрел, как они устроились, и я очень благодарен лично ему и всем губернаторам, которые откликнулись на нашу беду и принимают наши семьи, принимают наших детей.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области на фоне сложной обстановки эвакуировали почти 60 тысяч человек. Людей вывезли в безопасное место за довольно небольшой промежуток времени.

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