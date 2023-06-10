В Шебекинском горокруге женщина получила осколочное ранение ноги

Ещё три миномётных снаряда выпустили по селу Терезовка. А в селе Нижнее Березово зафиксировали пять прилётов. В населённом пункте пострадала женщина. Она получила лёгкое осколочное ранение ноги, но от госпитализации отказалась. При этом разрушений в селе нет.