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В Шебекинском горокруге женщина получила осколочное ранение ноги

10 июня 2023, 07:27
Фото: Bel.ru
От госпитализации белгородка отказалась. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по муниципалитету 82 единицы различных боеприпасов, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По официальным данным, 9 июня по Шебекинскому горокругу ВСУ выпустили 82 единицы различных боеприпасов. Также было зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В Шебекино удары наносили по окраинам города. Пострадавших нет. Уточняется количество разрушенных и повреждённых домовладений и авто.

Гладков добавил, что по посёлку Новая Таволжанка били снарядами «Града» — зафиксировано 10 прилётов. Никто не пострадал. Повреждения получили шесть домов.

По селу Муром выпустили 15 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Белянка зафиксировали два прилёта. Там никто не пострадал, но повреждения получило сельхозпредприятие и две машины.

Ещё три миномётных снаряда выпустили по селу Терезовка. А в селе Нижнее Березово зафиксировали пять прилётов. В населённом пункте пострадала женщина. Она получила лёгкое осколочное ранение ноги, но от госпитализации отказалась. При этом разрушений в селе нет.

Пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают уничтожать Шебекино
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#Кристина Семенчук#Пострадала#Белгородка#Обстрел#ВСУ#СВО#Шебекино#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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