В Шебекинском горокруге женщина получила осколочное ранение ноги

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По официальным данным, 9 июня по Шебекинскому горокругу ВСУ выпустили 82 единицы различных боеприпасов. Также было зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА.
В Шебекино удары наносили по окраинам города. Пострадавших нет. Уточняется количество разрушенных и повреждённых домовладений и авто.
Гладков добавил, что по посёлку Новая Таволжанка били снарядами «Града» — зафиксировано 10 прилётов. Никто не пострадал. Повреждения получили шесть домов.
По селу Муром выпустили 15 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Белянка зафиксировали два прилёта. Там никто не пострадал, но повреждения получило сельхозпредприятие и две машины.
Ещё три миномётных снаряда выпустили по селу Терезовка. А в селе Нижнее Березово зафиксировали пять прилётов. В населённом пункте пострадала женщина. Она получила лёгкое осколочное ранение ноги, но от госпитализации отказалась. При этом разрушений в селе нет.