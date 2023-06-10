В Белгороде на улице Губкина заработали новые светофоры

На улице Губкина в Белгороде заработали новые светофоры. Так, светофор в районе дома №16 обеспечит безопасность пешеходов на обустроенном переходе возле новых остановок общественного транспорта. Для перехода необходимо нажать кнопку вызова и дождаться разрешающего сигнала.



Для безопасности людей установили светофор и в районе военкомата. Вызвать зелёный свет также необходимо с помощью кнопки.



Как сообщили в мэрии, этот светофор ещё регулирует выезд от военкомата. Для этого водителям нужно остановиться перед стоп-линией и ждать зелёный свет.