В Белгороде на улице Губкина заработали новые светофоры

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На улице Губкина в Белгороде заработали новые светофоры. Так, светофор в районе дома №16 обеспечит безопасность пешеходов на обустроенном переходе возле новых остановок общественного транспорта. Для перехода необходимо нажать кнопку вызова и дождаться разрешающего сигнала.
Для безопасности людей установили светофор и в районе военкомата. Вызвать зелёный свет также необходимо с помощью кнопки.
Как сообщили в мэрии, этот светофор ещё регулирует выезд от военкомата. Для этого водителям нужно остановиться перед стоп-линией и ждать зелёный свет.
Напомним, ремонт ул. Губкина проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка составила 1,45 км. К работам приступили в апреле. По информации городских властей, в последний раз дорогой занимались девять лет назад.