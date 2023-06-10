Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Изображение материала

В Белгороде на улице Губкина заработали новые светофоры

10 июня 2023, 14:30
Фото: 1MI
Их установили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробнее сообщили в городской администрации.

На улице Губкина в Белгороде заработали новые светофоры. Так, светофор в районе дома №16 обеспечит безопасность пешеходов на обустроенном переходе возле новых остановок общественного транспорта. Для перехода необходимо нажать кнопку вызова и дождаться разрешающего сигнала.

Для безопасности людей установили светофор и в районе военкомата. Вызвать зелёный свет также необходимо с помощью кнопки.

Как сообщили в мэрии, этот светофор ещё регулирует выезд от военкомата. Для этого водителям нужно остановиться перед стоп-линией и ждать зелёный свет.

Напомним, ремонт ул. Губкина проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка составила 1,45 км. К работам приступили в апреле. По информации городских властей, в последний раз дорогой занимались девять лет назад.

Водитель автобуса в Белгороде сбил светофор. Его починили
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонтаНа улице Сумской в Белгороде водитель сбил светофор и скрылсяНовый светофор за 1,5 млн рублей появится в Белгороде
#Кристина Семенчук#Светофор#Нацпроект#Военкомат#Пешеходный переход#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Выплаты, проблемы дружинников и поляки в ДРГ: итоги недели по-белгородски
Сегодня, 15:02
В Белгороде два дня не будут выдавать гуманитарную помощь
Сегодня, 06:26
Стало известно, сколько жителей Шебекино не покинули свои дома
Сегодня, 11:00
Шесть кошек и «родное место»: шебекинцы рассказали, почему не уезжают из города
Сегодня, 11:28
Соболя, пострадавшего при обстреле Шебекино, перевезли в белгородский зоопарк
Сегодня, 16:31
Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде
Вчера, 12:48