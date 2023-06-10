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В Белгороде два дня не будут выдавать гуманитарную помощь

10 июня 2023, 06:26
Фото: Bel.ru
На эти дни запланированы погрузочно-разгрузочные работы и приёмка новых партий грузов. Подробнее сообщили в региональном оперштабе.

Выдачу гуманитарной помощи в Белгороде приостановят на 11 и 12 июня. В эти дни пройдут погрузочно-разгрузочные работы. Также будут принимать новые партии гуманитарных грузов.

Помощь волонтёры продолжат выдавать 13 июня.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 10 июня Белгородская область приняла 79 фур с 200 тоннами гуманитарной помощи, которую привезли практически со всех регионов России.

Всего в Белгороде открыты четыре пункта выдачи:

  1. Центр молодёжных инициатив (ЦМИ), ул. Студенческая, 17А. График работы: с 10:00 до 17:00.
  2. КЦ «Октябрь», ул. Николая Островского, 20. График работы: с 10:00 до 17:00.
  3. ДС «Космос», ул. Королёва, 5. График работы: с 10:00 до 20:00.
  4. ТЦ «Пять звезд», ул. Есенина, 12А.

Задать дополнительные вопросы помощи можно по номерам телефонов: 8 (4722) 25-73-60 и 8 (910) 737-03-40.

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