В Белгороде два дня не будут выдавать гуманитарную помощь

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Выдачу гуманитарной помощи в Белгороде приостановят на 11 и 12 июня. В эти дни пройдут погрузочно-разгрузочные работы. Также будут принимать новые партии гуманитарных грузов.
Помощь волонтёры продолжат выдавать 13 июня.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 10 июня Белгородская область приняла 79 фур с 200 тоннами гуманитарной помощи, которую привезли практически со всех регионов России.
Всего в Белгороде открыты четыре пункта выдачи:
Задать дополнительные вопросы помощи можно по номерам телефонов: 8 (4722) 25-73-60 и 8 (910) 737-03-40.