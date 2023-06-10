Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Изображение материала

Шесть кошек и «родное место»: шебекинцы рассказали, почему не уезжают из города

10 июня 2023, 11:28
Фото: 1MI

Житель Шебекино не уезжает из города из-за шести кошек и четырёх котят

Историям белгородцев поделился в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Некоторые не хотят становиться обузой, а другие не могут бросить своих домашних животных.
Сюжет
СВО

По словам губернатора, представители власти уговаривают оставшихся жителей Шебекино поехать в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город. К примеру, пожилой мужчина рассказал, что у него болеет супруга и ей нужны лекарства.

Не хотят быть никому обузой и попросили привезти необходимые препараты. На предложение перевести в больницу получили категорический отказ. Обязательно просьбу выполним. И очень надеемся, что они изменят своё решение.
Вячеслав Гладков⠀

Гладков рассказал, что в другом районе города мужчина не уезжает потому, что у него шесть кошек, совсем недавно одна из них окотилась, принесла четырёх котят.

Мужчина сильно переживает за своих питомцев и не хочет бросать их. Глава округа будет возвращаться в город и дополнительно привезёт корм для животных.
Вячеслав Гладков

Во время поездки в Шебекино губернатор встретили бабушку, которая вечером гуляла по пустому городу.

Уезжать из любимого и дорогого Шебекино не хочет наотрез, говорит: «Это моё родное место». Не терять бодрость духа помогает любимый питомец — маленькая собачка. Единственное, о чём попросила, — помочь с окнами. От взрывной волны выбило стёкла, самостоятельно бабушка их забила мешковиной, но так как свет дневной мешковина полноценно не пропускает, а в городе электричество есть пока только частично, привезём и забьём ей временно окна плёнкой.
Вячеслав Гладков

На сегодняшний день в Шебекино остаётся 2703 человека. Им оказывают гуманитарную помощь.

Стало известно, сколько жителей Шебекино не покинули свои дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы пожаловались на разбитую объездную трассу за ШебекиноПострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают уничтожать Шебекино50 хаски из Шебекино эвакуируют в безопасное место
#Кристина Семенчук#Шебекино#Кошки#Город#СВО#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Гладков#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Власти Белгородской области утвердили выплаты жителям приграничных населённых пунктов
Сегодня, 08:59
В Белгороде два дня не будут выдавать гуманитарную помощь
Сегодня, 06:26
Стало известно, сколько жителей Шебекино не покинули свои дома
Сегодня, 11:00
Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты
Вчера, 13:08
Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде
Вчера, 12:48