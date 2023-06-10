Шесть кошек и «родное место»: шебекинцы рассказали, почему не уезжают из города

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По словам губернатора, представители власти уговаривают оставшихся жителей Шебекино поехать в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город. К примеру, пожилой мужчина рассказал, что у него болеет супруга и ей нужны лекарства.
Не хотят быть никому обузой и попросили привезти необходимые препараты. На предложение перевести в больницу получили категорический отказ. Обязательно просьбу выполним. И очень надеемся, что они изменят своё решение.
Вячеслав Гладков⠀
Гладков рассказал, что в другом районе города мужчина не уезжает потому, что у него шесть кошек, совсем недавно одна из них окотилась, принесла четырёх котят.
Мужчина сильно переживает за своих питомцев и не хочет бросать их. Глава округа будет возвращаться в город и дополнительно привезёт корм для животных.
Вячеслав Гладков
Во время поездки в Шебекино губернатор встретили бабушку, которая вечером гуляла по пустому городу.
Уезжать из любимого и дорогого Шебекино не хочет наотрез, говорит: «Это моё родное место». Не терять бодрость духа помогает любимый питомец — маленькая собачка. Единственное, о чём попросила, — помочь с окнами. От взрывной волны выбило стёкла, самостоятельно бабушка их забила мешковиной, но так как свет дневной мешковина полноценно не пропускает, а в городе электричество есть пока только частично, привезём и забьём ей временно окна плёнкой.
Вячеслав Гладков
На сегодняшний день в Шебекино остаётся 2703 человека. Им оказывают гуманитарную помощь.