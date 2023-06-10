По двум сёлам в Белгородском районе выпустили 25 миномётных снарядов

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
За прошедшие сутки в Белгородском районе под миномётным огнём оказались два населённых пункта. По селу Журавлёвка выпустили 16 снарядов, а по Нехотеевке — девять. При этом пострадавших и разрушений нет. Работала в районе и система ПВО. В результате в посёлке Разумное осколки повредили четыре машины, а в селе Никольское повреждён один частный дом. Там посечены фасад и кровля. Никто не пострадал.
В Белгороде беспилотник со взрывным устройством упал на офисное здание. Дрон загорелся. Но детонации не произошло. Частично разрушена крыша. Осколки повредили два авто. Также над областным центром сработала система ПВО. Осколки угодили в одну машину. Никто не пострадал.
В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Тишанка. Зафиксировали три прилёта. Пострадавших и разрушений нет.
В Грайворонском горокруге по селу Смородино выпустили два миномётных снаряда. Пострадавших нет. В трёх домах повреждена кровля. Противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка. Обошлось без последствий.
Также под огнём был Шебекинский горокруг.
⠀