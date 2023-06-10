По двум сёлам в Белгородском районе выпустили 25 миномётных снарядов

За прошедшие сутки в Белгородском районе под миномётным огнём оказались два населённых пункта. По селу Журавлёвка выпустили 16 снарядов, а по Нехотеевке — девять. При этом пострадавших и разрушений нет. Работала в районе и система ПВО. В результате в посёлке Разумное осколки повредили четыре машины, а в селе Никольское повреждён один частный дом. Там посечены фасад и кровля. Никто не пострадал.