Гумпомощь, рассказы шебекинцев и статус ветерана боевых действий: итоги субботы

Жители Шебекино рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, почему они не хотят уезжать из города. Так, у одного мужчины болеет жена, и семья не хочет быть обузой. Ещё один местный житель не хочет бросать своих шесть котов и четырёх котят. А пожилая женщина наотрез отказалась выезжать, отметив, что город — это её родное место. Подробнее рассказы людей можно почитать по ссылке. Всего в Шебекино в настоящий момент остаётся 2703 человека. Ещё порядка 170 людей не выехали из Новой Таволжанки.