Гумпомощь, рассказы шебекинцев и статус ветерана боевых действий: итоги субботы

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Гуманитарная помощь
Белгородская область приняла 79 фур с 200 тоннами гуманитарной помощи. Её привезли практически со всех регионов страны. Выдавать все группы товаров вывезенным жителям Шебекино и приграничных районов будут с 13 июня в четырёх пунктах, которые находятся в Белгороде. А 11 и 12 пункты временно закроют, чтобы рассортировать доставленные грузы.
«Родная земля» и кошки
Жители Шебекино рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, почему они не хотят уезжать из города. Так, у одного мужчины болеет жена, и семья не хочет быть обузой. Ещё один местный житель не хочет бросать своих шесть котов и четырёх котят. А пожилая женщина наотрез отказалась выезжать, отметив, что город — это её родное место. Подробнее рассказы людей можно почитать по ссылке. Всего в Шебекино в настоящий момент остаётся 2703 человека. Ещё порядка 170 людей не выехали из Новой Таволжанки.
Статус ветерана боевых действий
Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана защитникам приграничных территорий. Проект документа появился на портале нормативных проектов. В случае принятия правок, статус ветерана будет присваиваться лицам, которые участвуют в отражении вооружённого вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, а также охране и обороне важных гособъектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации на территориях Украины, ЛДНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.