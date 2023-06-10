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Гумпомощь, рассказы шебекинцев и статус ветерана боевых действий: итоги субботы

10 июня 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Суббота, 10 июня, прошла относительно спокойно. Жители региона обсуждали гуманитарную помощь, читали рассказы шебекинцев, которые не покинули город, а также узнали о предложении Минобороны. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
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СВО

Гуманитарная помощь

Белгородская область приняла 79 фур с 200 тоннами гуманитарной помощи. Её привезли практически со всех регионов страны. Выдавать все группы товаров вывезенным жителям Шебекино и приграничных районов будут с 13 июня в четырёх пунктах, которые находятся в Белгороде. А 11 и 12 пункты временно закроют, чтобы рассортировать доставленные грузы.

В Белгороде два дня не будут выдавать гуманитарную помощь
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«Родная земля» и кошки

Жители Шебекино рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, почему они не хотят уезжать из города. Так, у одного мужчины болеет жена, и семья не хочет быть обузой. Ещё один местный житель не хочет бросать своих шесть котов и четырёх котят. А пожилая женщина наотрез отказалась выезжать, отметив, что город — это её родное место. Подробнее рассказы людей можно почитать по ссылке. Всего в Шебекино в настоящий момент остаётся 2703 человека. Ещё порядка 170 людей не выехали из Новой Таволжанки.

Шесть кошек и «родное место»: шебекинцы рассказали, почему не уезжают из города
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Статус ветерана боевых действий

Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана защитникам приграничных территорий. Проект документа появился на портале нормативных проектов. В случае принятия правок, статус ветерана будет присваиваться лицам, которые участвуют в отражении вооружённого вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, а также охране и обороне важных гособъектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации на территориях Украины, ЛДНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Минобороны предложило давать статус ветерана защитникам приграничных территорий
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#Кристина Семенчук#Итоги#Минобороны#Шебекино#СВО#Гумпомощь#Общество#Белгородская область
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