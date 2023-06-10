Гладков назвал количество жителей, оставшихся в белгородской Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По словам губернатора, в населённых пунктах Шебекинского горокруга постепенно подключают электричество. Но в Новой Таволжанке пока такой возможности нет.
На сегодняшний день в населённом пункте остаётся порядка 170 человек, которые по своим причинам не хотят покидать дома.
К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтёры. Они привозят воду и продукты, а также стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населённый пункт до полной стабилизации ситуации на границе.
Напомним, в Шебекино остаётся 2703 человека. Им также оказывают гуманитарную помощь. Администрация и волонтёры подвозят воду и необходимые продукты питания.