Гладков назвал количество жителей, оставшихся в белгородской Новой Таволжанке

К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтёры. Они привозят воду и продукты, а также стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населённый пункт до полной стабилизации ситуации на границе.