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Гладков назвал количество жителей, оставшихся в белгородской Новой Таволжанке

10 июня 2023, 12:54
Фото: 1MI
У людей нет электричества. Однако им оказывают гуманитарную помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По словам губернатора, в населённых пунктах Шебекинского горокруга постепенно подключают электричество. Но в Новой Таволжанке пока такой возможности нет.

На сегодняшний день в населённом пункте остаётся порядка 170 человек, которые по своим причинам не хотят покидать дома.

К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтёры. Они привозят воду и продукты, а также стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населённый пункт до полной стабилизации ситуации на границе.

Напомним, в Шебекино остаётся 2703 человека. Им также оказывают гуманитарную помощь. Администрация и волонтёры подвозят воду и необходимые продукты питания.

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#Кристина Семенчук#Приграничье#Новая таволжанка#Электричество#Гуманитарная помощь#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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