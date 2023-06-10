Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
10 июня под обстрел ВСУ попало село Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском горокруге. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС. Людей просят пройти в укрытия или спуститься в подвалы.
Пока неизвестно, есть ли разрушения и раненые. Официальных комментариев не поступало.
Ранее стало известно, что 9 июня по Шебекинскому горокругу ВСУ выпустили 82 единицы различных боеприпасов. Также зафиксировали восемь сбросов взрывных устройств с беспилотников.